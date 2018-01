Von Florian Madl

Innsbruck – Am Sonntag wurden mit den Alpinen Ricarda Haaser und Stephanie Venier (beide Tirol), Katharina Liensberger, Christian Hirschbühl (beide Vbg.), Ramona Siebenhofer (Sbg.), Tamara Tippler (Stmk.) sowie dem Kombinierer Franz-Josef Rehrl (Stmk.) die letzten sieben Österreicher für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang (Südkorea/ab 9. Februar) nominiert. Der 105-köpfige Kader ist komplett, die Tiroler Eisschnellläuferin Vanessa Herzog reist am Mittwoch als Erste an. Aber nicht jede verfügt so wie die 22-Jährige über realistische Medaillenchancen, das bei den Sommerspielen 2012 aus der Taufe gehobene Unwort „Olympia-Touristen“ (Copyright Norbert Darabos/damals Sportminister) will der ÖOC-Generalsekretär jedoch nicht hören:

„Ich würde so ein Wort niemals in den Mund nehmen. Das ist eine Missachtung von Athleten“, kommt in Peter Mennel beim Aufwärmen der leidigen Thematik Unmut auf. Dass Österreich das voll­e Kontingent ausschöpft, ist nicht zuletzt den internationalen Kriterien geschuldet, die selbst bei schwacher nationaler Konkurrenz allerhand Spielraum gewähren. Und die Nominierung solcher Leute, die es wahrscheinlich nicht in die Medaillenräng­e schaffen, lässt sich nicht zuletzt pragmatisch darlegen: Auf einen Athleten entfällt sportart­unabhängig ein Coach, was den ÖOC-Spielraum in betreuungsintensiven Sport­arten vergrößert. Das, gesteht Generalsekretär Peter Mennel in seiner ehrenamtlichen Funktion als Präsident der österreichischen Eishockey-Liga (EBEL), lasse auch ein Antreten der heimischen Puck-Fraktion wünschenswert erscheinen: „Dadurch bleiben geschätzt­e zwölf Akkreditierungen für andere Sportarten frei.“ Mit ein Grund, warum Mennel so viel an einem sportlichen Vorankommen der heimischen Eishockey-Szene liege und der Vorarlberger diese Funktion übernommen habe. In Pyeongchang muss ohne Eishockey-Akkreditierungen das Auslangen gefunden werden, was die Medaillenkandidaten wohl nicht zu spüren bekommen werden.

Dass manche keine reelle Chance auf Gold, Silber oder Bronze haben, aber durchaus Olympia-Luft schnuppern sollten, erwies sich schon in der Vergangenheit als Vorteil. Ein gewisser Felix Gottwald ging bei seinen ersten Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano (JPN) als damals noch 22-Jähriger leer aus. Der Salzburger firmiert heut­e mit sieben Medaillen (3 x Gold, 1 x Silber, 3 x Bronze) als österreichischer Olympia-Rekordmann ...