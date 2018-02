Von Alex Gruber

Innsbruck – Als Fünfter der Erste Bank Eishockey Liga marschierten die Innsbrucker Haie in dieser und auch in der Vor-Saison bereits nach dem Grunddurchgang vorzeitig ins Play-off. Die Mannschaft um Erfolgscoach Rob Pallin hat somit alles getan, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ab sofort geht es in der Platzierungsrunde unter den besten sechs Teams und anschließend im Viertelfinale um die Veredelung der vorhandenen Tatsachen.

„So wie dieses Team momentan spielt, ist alles möglich“, treibt Pallin die Abfahrt zu einem Liga-Krösus wie Salzburg den Haien längst nicht mehr den Angstschweiß auf die Stirn. Anfang Jänner hat man dort gewonnen, warum soll das gegen das aufgrund der Formkurve vermutlich beste Team in der Liga kein zweites Mal gelingen? „Niemand nimmt uns auf die leichte Schulter“, ergänzt Pallin in der oberen Tabellenhälfte mit dem Brustton der Überzeugung. Und insgeheim würde sich der 51-jährige Amerikaner, der mit seinen begeisternden Mannen die Eishockey-Stadt Innsbruck wieder wachgeküsst hat, auch wünschen, dass das so weitergeht. „Wir wollen dieses Team beieinanderhalten“, lautet das Credo des Vorstands. Es wird schwer, Spielmacher Andrew Clark, der eine zweite starke Saison spielt und von den Sky-Experten zum „Spieler des Monats Jänner“ gewählt wurde, zu halten. Das trifft auch auf Neuerwerbungen wie Mitch Wahl, Andrew Yogan und Top-Verteidiger Jeremie Blain zu. Und die routinierte erste Reihe um Tyler Spurgeon, John Lammers und Hunter Bishop liefert in dieser Zusammensetzung ohnehin schon Jahr für Jahr. „Es wäre ein starkes Zeichen mit dem besten Kapitän der gesamten Liga zu verlängern“, schickt Pallin in Sachen Spurgeon voraus, der als Vorzeigeprofi in der Kabine wie am Eis vorangeht. Dass in den Defensivreihen eine Vertragsverlängerung mit Blain oberste Priorität genießt, erklärt der Saisonverlauf rund um den 25-jährigen Frankokanadier, der hinten abräumt und vorne trifft.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und wie das in Innsbruck so ist, bleiben sponsortechnisch noch Fragen offen. Dabei haben die Haie die Werbetrommel in den vergangenen eineinhalb Jahren wohl nach Bestnoten gerührt.

Ruhig Blut ist angesagt. Am Verhandlungstisch wie am Eis der Erste Bank Liga. Bei allen Zukunftsgedanken sind die Haie in der einfachen Hin- und Rückrunde der Pick-Round gefordert. „Platz vier“ und somit Heimrecht im Viertelfinale ist das erklärte Ziel. „Es warten nur noch Mannschaften mit sehr viel Qualität. Wir müssen auf alle Details achten“, weiß Pallin: „Und wir müssen den richtigen Weg finden.“ Denn nach Salzburg sind schon am Sonntag (17.30 Uhr) im ersten Heimspiel die Vienna Capitals in der Tiwag-Arena zu Gast. Das ist beinhart, aber besser, als in der Qualifikationsrunde um die letzten beiden Play-off-Plätze zu „fechten“.