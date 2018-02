Von Alex Gruber

Innsbruck — Es gibt bei allen Platzierungskämpfen unter den Top sechs der Liga eben immer noch wichtigere Dinge im Leben als Eishockey — deswegen blieb bei den Haien am Freitag Morten Poulsen zuhause: Der 29-jährige dänische Angreifer durfte sich in Innsbruck über die Geburt seines ersten Sohnes freuen. Bei den Gastgebern fehlten dafür mit Teamstürmer Thomas Raffl und Ex-NHL-Crack Rob Shremp zwei echte Schwergewichte. So gesehen war die Ausgangslage für die Innsbrucker nicht gerade schlecht. Zumal die letzten beiden Saisonduelle auch an die Haie gegangen waren.

In einem eher verhaltenen ersten Spielabschnitt gingen am Ende dann aber doch die Bullen getreu der Papierform in Führung: Alexander Rauchenwald nutzte eine Unachtsamkeit in der HCI-Defensive. Haie-Kapitän Tyler Spurgeon hätte aber noch vor der Drittelsirene prompt ausgleichen können.

Mit einer Portion Wut im Bauch gehörte der zweite Abschnitt zu Beginn den Haien, die folgerichtig durch Philipp Lindner zum 1:1-Ausgleich (22.) kamen. Salzburgs Schlitzohr John Hughes konnte aber nur einige Minuten später HCI-Goalie Rene Swette mit einem überraschenden Abschluss zum 2:1 düpieren. Der neuerliche Ausgleich lag in der Luft, HCI-Verteidiger Jeremie Blain scheiterte aber an der Querlatte (30.). Nach 40 Minuten war auf Augenhöhe alles genauso so offen, wie es die direkten Duelle nach vier Spielen im Grunddurchgang (2:2) vermuten ließ.

Eine Strafe gegen HCI-Youngster Lukas Bär brachte den Mozartstädtern zu Beginn des letzten Drittels ein Powerplay ein, das Julien Brouilette zum 3:1 (46.) und zur Vorentscheidung nutzte. Die Haie scheiterten durch Lubomir Stach und Spurgeon in der Folge zweimal nur knapp, um am Ende noch einen Treffer ins leere Tor zu kassieren. Weil auch Wien am Freitag klar gegen Zagreb und Linz klar gegen den KAC gewann, haben sich die Top drei bereits deutlich abgesetzt.

Im Kampf um Rang vier wollen die Haie am Sonntag einen Heimsieg gegen die Vienna Capitals landen. Da sollte auch Jungpapa Poulsen wieder an Bord sein.