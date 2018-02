1. Christof Innerhofer (ITA) 1:18,97 Minuten 2. Kjetil Jansrud (NOR) +0,01 Sekunden 3. Beat Feuz (SUI) 0,44 4. Matthias Mayer (AUT) 0,45 * 5. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,63 6. Bryce Bennett (USA) 0,65 7. Mauro Caviezel (SUI) 0,68 8. Hannes Reichelt (AUT) 0,69 * 9. Thomas Dreßen (GER) 0,70 10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,76 Weiter: 13. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1,01 * - 18. Max Franz 1,35 - 23. Vincent Kriechmayr 1,41 - 38. Marco Schwarz 2,16 - 62. Marcel Hirscher (alle AUT) 3,91 * Torfehler