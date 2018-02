Olympia 2018

Verhaltenskodex für „Olympische Athleten aus Russland“

Die „Olympischen Athleten aus Russland“ (OAR) müssen in Folge des Doping-Skandals bei den Winterspielen in Pyeongchang nicht nur ohne Landesfahne und -hymne an den Start gehen, sondern sich auch an IOC-Verhaltensrichtlinien halten.