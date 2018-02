Rupert Brüggler/Tobias Angerer haben bei den Heim-Europameisterschaften der Naturbahnrodler in Obdach/Winterleiten im Doppelsitzer Silber geholt. Sie hatten am Samstag nach zwei Läufen 0,34 Sekunden Rückstand auf die Südtiroler Patrick Pigneter/Florian Clara. Bronze ging an die Russen Alexandr Jegorow/Petr Popow (+ 1,60 Sek.). Am Sonntag finden die Einzelrennen und der Teambewerb statt. (APA)