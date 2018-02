Sie sind wie der Blitz in den Weltcup zurückgekehrt, haben schon das zweite Weltcupspringen nach der Rückkehr von der Verletzung gewonnen. Ist das so was wie ein Comeback-­Wunder? Daniela Iraschko-Stolz: Von einem Wunder würde ich nicht sprechen, das ist einfach sehr viel sehr harte Arbeit. Ich habe viel trainieren müssen, ich habe mein ganzes altes Setup zum Teufel g’haut. Ich habe Skispringen wieder von Grund auf gelernt. Aber ich wusste, dass ich noch Potenzial habe.

Aber trotzdem sind Sie ausnahmsweise nicht Top-Favoritin. Auch gut, oder? Iraschko-Stolz: Also ich wäre schon gerne Top-Favoritin, das ist doch schön – aber dafür fehlt mir einfach ein Jahr Training. Aber ich denke, ich kann schon stolz sein auf das, was ich mir in kurzer Zeit erarbeitet habe. Ich merke, es wird von Tag zu Tag besser. Und ich bin nach wie vor hungrig, ganz nach vorn zu kommen.

Also ist auch hier eine Medaille drin?

Iraschko-Stolz: Natürlich, eine Medaille ist bei einem Großereignis immer drin. Du brauchst halt auf dieser Schanze auch Windglück und zwei gute Sprünge. Nur Gold scheint vergeben, weil das gewinnt bei uns am Ende immer Carina Vogt.

Es sind Ihre zweiten Spiele – kann man die mehr genießen?

Iraschko-Stolz: Es hat sich zum Besseren gewandelt, ja. In Russland kam ja damals die Diskussion über meine Hochzeit mit meiner Lebenspartnerin dazu – das ist wirklich groß aufgezogen worden, auch international. Und dann gab es in Russland die Diskussion über die Diskriminierung Homosexueller. Ein paar haben geschimpft, dass ich überhaupt starte. Ich sollte mich schämen. Und egal, was ich gesagt habe, es war alles falsch. Das war nicht leicht, das waren persönliche Angriffe, das hatte nichts mit sportlicher Leistung zu tun.

Und dann kam die schwierige Zeit nach Olympia?

Iraschko-Stolz: Ich hatte nach Olympia viele Verletzungen. Was mir Kraft gab, war, dass ich die Medaille von damals im Hinterkopf hatte, das gab Motivation. Was gibt es Schöneres für einen Sportler als Olympia? Und dann auch noch eine Medaille. Jetzt bin ich wieder am richtigen Weg, ich habe meine Technik­umstellung kapiert und kann sie.

Und Pyeongchang macht jetzt mehr Spaß als Sotschi? Iraschko-Stolz: Dort habe ich nur besser geschlafen – mir macht die Zeitumstellung zu schaffen. Ich meine, das Olympische Dorf ist ohnehin der beste Ort der Welt, da ist so ein toller Spirit. Aber hier steht auch ganz Südkorea kopf, die sind wirklich begeistert. Die Leute sind emotionalisiert. Und alles ist so nachhaltig, finde ich.

Auch im Team ist man froh, dass Sie wieder da sind, man nennt Sie ja auch „Omi“ – stört Sie das eigentlich?

Iraschko-Stolz: Nein, das passt schon. Viele im Weltcup könnten ja rein rechnerisch auch meine Kinder sein. Deswegen stört es mich nicht. Für mich besteht die Herausforderung darin, mitzuhalten mit den Jungen – und das hält mich selbst jung. Manchmal vergesse ich sogar, wie alt ich bin.

Alle im Team scheinen sich auf Sie zu verlassen. Sie gehen sportlich voran, kritisieren aber auch. Ist diese Führungsrolle nicht manchmal belastend?

Iraschko-Stolz: Natürlich! Deswegen habe ich mich heuer nur auf mich konzentriert. Nach zwei Operationen musst du dein ganzes Leben auf dich ausrichten. Es war der härteste Kampf, ich habe nichts geschenkt bekommen. Daheim habe ich oft mit meiner Frau diskutiert, die mich gefragt hat, warum ich mir das alles noch antue.

Ja, warum denn?

Iraschko-Stolz: Weil ich glaube, dass ich noch einmal gewinnen kann: Ich bin wild überzeugt davon, deshalb habe ich gesagt: So will ich nicht aufhören, mit einer Verletzung. Und ich habe in der Vorbereitung alles umgestellt, habe die Trends verfolgt. Wie den, dass die Männer wieder leichter wurden, sogar freiwillig kürzere Ski in Kauf nehmen.

Sie haben auch abgenommen?

Iraschko-Stolz: Ja, ich habe mir gedacht: Ein Kilo, das schaff ich auch. Und das, obwohl wir umgezogen sind, eine neue Küche haben. Da macht das Kochen Spaß.

Dürfen Sie denn essen, wenn Sie abnehmen müssen?

Iraschko-Stolz: Natürlich, ich esse ja nicht wenig, sondern nur gesünder. Nur das Mittagessen lasse ich aus – dafür gönne ich mir Naschen.

Sind Sie jetzt eigentlich besser als vor vier Jahren?

Iraschko-Stolz: Das kann man so nicht sagen. Ein guter Sprung war auch damals ein guter Sprung. Die Dichte ist größer. Sagen wir so: Vor vier Jahren hätten meine Trainingssprünge von hier wohl locker gereicht …

Das Gespräch führte Michael Schuen