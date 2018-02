Jeongseon — Die Jury hat die am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Südkorea abgesagte Abfahrt der alpinen Ski-Herren für Donnerstag neu angesetzt. Der ursprünglich am kommenden Donnerstag geplante Super-G wurde auf Freitag verlegt. Beide Rennen in Jeongseon sollen um 11.00 Uhr Ortszeit (03.00 MEZ) stattfinden.

Zuvor steht laut derzeitigem Stand am Dienstag die Alpine Kombination der Herren auf dem Programm. (APA)