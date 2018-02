Pyeongchang – Der norwegische Langläufer Simen Hegstad Krüger hat am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang einen Überraschungserfolg im Skiathlon der Herren gelandet. Der 24-Jährige war nach einem Sturz auf den ersten Metern der 15 km im klassischen Stil von hinten losgelaufen. In der vorletzten Runde der 15 km Skating setzte er sich vom Feld ab und führte einen norwegischen Triplesieg an.

Der erst bei einem Weltcupsieg haltende Krüger gewann 8,0 Sekunden vor Martin Johnsrud Sundby und 9,9 vor Hans Christer Holund (NOR). Der 25-jährige Steirer Max Hauke belegte mit einem Rückstand von 2:24,6 Minuten Rang 27. (APA)