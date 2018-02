Herr Gleirscher, wie erklären Sie das Rennen ihres Lebens?

Gleirscher: "Das Ganze lässt sich eigentlich nicht beschreiben. Es ist unglaublich, was da heute passiert ist. Ich glaube, ich brauche da ein paar Tage, um das zu realisieren."

Sie kommen nicht aus dem Nichts, aber wie kommt diese Verbesserung?

Gleirscher: "Ich habe mich auf der Bahn schon immer sehr wohlgefühlt. Im letzten Jahr im Training und auf der internationalen Trainingswoche im Herbst. Ich bin hier immer schnell gewesen, dass ich so schnell bin, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich in der Kurve neun schon im Oktober sehr wohlgefühlt, ich hatte es sehr gut in Griff. Von den sechs Trainingsläufen vor dem Rennen hatte ich leider nur eine 50:50-Quote. Deswegen war einfach das Ziel, viermal gerade ausfahren. Das ist mir geglückt."

Haben Sie noch Tipps von daheim bekommen?

Gleirscher: "Nicht, was das Material betrifft. Nur dass ich bei mir bleiben und mich auf meine Leistung konzentrieren soll. Das tun, was ich kann. Dass es so hinhaut, ist ein Wahnsinn."

Vom Last-Minute-Qualifikanten zum Olympiasieger. Das klingt nach einem Märchen. Erklären Sie das?

Gleirscher: "Es fühlt sich gerade auch so an wie ein Märchen. Die Qualifikation war sehr langwierig, ich habe es erst in Lillehammer geschafft. Was da jetzt passiert ist, ich weiß nicht, bis wann ich das realisiere."

Wie haben Sie auf einem Medaillenrang liegend zwischen den zwei Bewerbstagen geschlafen?

Gleirscher: "Ich habe die Nacht recht gut geschlafen. Ich habe es geschafft, mich auf mich zu konzentrieren und nicht an das Rennen zu denken."

David, sie schütteln dauernd den Kopf, grinsen. Was geht in Ihrem Kopf vor?

Gleirscher: "Ich weiß nicht genau, was überhaupt los ist und passiert ist. Im Weltcup war ich noch nie auf dem Podest und heute bin ich ganz oben, ich glaube es einfach nicht."

Als Sie ins Ziel kamen, stand die Medaille fest. Wie haben Sie den Moment erlebt?

Gleirscher: "Im Ziel war es im ersten Moment ein Megagefühl. Die ganzen Teamkollegen sind schon da gestanden und haben einfach nur gejubelt. Da habe ich auch noch ein bisserl gebraucht, bis ich es realisiert habe. Mein Visier war ziemlich angelaufen und ich habe nicht gesehen, ob die Eins aufleuchtet. Als die ganzen Leute auf mich zukamen, wusste ich, es ist eine Medaille. Dass dann der Chris und der Felix zurückfallen, das war die Krönung."

Ihr Vater war dreimal als Rodler bei Olympia, dreimal Siebenter. Haben Sie ihn schon angerufen und gesagt, wie er hätte Olympiasieger werden können?

Gleirscher (lacht): "Nein, ich hatte noch keine Zeit anzurufen. Ich bin von der Maskottchen-Zeremonie und dem Umziehen direkt hierher. Es ist sich nicht ausgegangen, wird aber nachgeholt."

Sie sind vor sieben Monaten Papa geworden, wie hat sich dadurch Ihr Auftreten als Sportler geändert?

Gleirscher: "Sicher verändert das. Man merkt natürlich, was im Leben wichtig ist. Das ist für mich der Sport auch. Aber Vatersein ist ein Wahnsinnserlebnis. Sie unterstützen mich daheim sehr."

Aufgezeichnet von Birgit Egarter/APA aus Alpensia