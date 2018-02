Der Erfolgslauf der Philadelphia Flyers in der NHL ist nach vier Siegen beendet. Das Team von Michael Raffl musste sich am Dienstag (Ortszeit) den New Jersey Devils vor Heimpublikum 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Raffl steuerte einen Assist bei. Der Kärntner bereitete mit seiner achten Torvorlage der Saison das 2:1 im zweiten Drittel vor.

Michael Grabner bezog mit den New York Rangers auswärts bei den Minnesota Wild ebenfalls eine knappe Niederlage, auch er verbuchte einen Assist zum 2:3-Endstand. Die Rangers kassierten die fünfte Niederlage in den jüngsten sieben Spielen. (APA)