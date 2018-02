Pyeongchang – Wer in Kitzbühel, nahe des Hahnenkamms, geboren wird, der ist dem Skisport zwangsläufig verbunden. Es überrascht also keineswegs, dass auch der Söller Christoph Wahrstötter schon in jungen Jahren die Pisten der Gamsstadt unermüdlich beackerte. Die alpine Liebe war bald geweckt, das Talent entdeckt. 2006 und 2007 nahm Wahrstötter an insgesamt 15 FIS-Rennen teil. Die beste Platzierung: 32. Platz im RTL von Sölden.

Der große Durchbruch blieb aus, und irgendwann „hat mich das Alpinskifahren nicht mehr angetrieben. Mir hat das Feuer gefehlt.“ Seine wahre Berufung findet Wahrstötter seitdem im Skicross. „Jetzt schlägt mein Herz am Start ein bisschen schneller.“

Der 28-Jährige hat seine Entscheidung, sich voll und ganz dem Skicross hinzugeben, noch keine Sekunde bereut. Natürlich haben es die Alpinen in vielen Bereichen wie etwa bei der Sponsorensuche und der Vergabe von Fördermitteln einfacher, „aber ich würde nicht mit ihnen tauschen wollen“. Reich, das liegt auf der Hand, kann man als Skicrosser nicht werden, „aber wenn du gut fährst, ist es schon okay“. Für den ersten Platz bei der Streif-Abfahrt gab es heuer 74.000 Euro, im Skicross-Weltcup ist ein Sieg mit 11.000 Euro brutto dotiert. „Das ist nicht die Welt“, weiß Wahrstötter, der bislang bestenfalls Zweiter wurde.

Ob der beste Alpinskifahrer der Welt, Marcel Hirscher, bei entsprechendem Training auch der beste Skicrosser der Welt wäre, bezweifelt Wahrstötter. Freilich sei ein Athlet wie Hirscher „ein gewaltiger Skifahrer. Aber wir sind die Besten in dem, was wir tun.“

Neben Wahrstötter wird der Tiroler Thomas Zangerl in seiner wohl letzten Saison an seinem Olympischen Traum arbeiten. Der Walchseer ist als einziger österreichischer Weltcupsieger in Südkorea dabei. „Wer hier Olympiasieger wird, der hat es sich verdient. Das ist wieder mal ein Kurs, wo man sich überwinden muss, das hat man nicht immer im Weltcup“, sagte der 33-Jährige vor seinem dritten Olympia-Antritt. (APA, gast)