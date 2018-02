Marco Schwarz, Michael Matt und Manuel Feller werden von der Herrenseite für Österreich bei der Olympia-Premiere des Alpinski-Teambewerbes am Samstag in Yongpyong dabei sein. Marcel Hirscher hatte schon vor längerem abgesagt, um ein paar Tage mehr zu Hause für die Vorbereitung auf das Technik-Weltcup-Wochenende Anfang März in Kranjska Gora zu haben.

Katharina Gallhuber, Stephanie Brunner und Katharina Liensberger heißt das aufgebotene Damen-Trio. Gallhuber war nach Platz drei im Spezialslalom fix gesetzt worden, Brunner und Liensberger setzten sich in einer internen Ausscheidung gegen Ricarda Haaser durch. (APA)