Von Florian Madl

Pyeongchang — Der Tag nach dem letzten Olympia-Bewerb der Skispringer. Pressetermin war keiner anberaumt, von den österreichischen Adlern war nichts zu sehen, lediglich intern stimmte man sich ab. Cheftrainer Heinz Kuttin (47) ging offensiv im Gespräch mit dem Olympia-Ergebnis um, sein Job scheint gesichert, aber sein Optimismus wirkt weniger glaubhaft als zuletzt. Bei den Skispringern ist nach den medaillenlosen Winterspielen eine neue Zeitrechnung angebrochen, Handlungsbedarf ist gegeben.

Die Kritik Kuttins nach dem Teamspringen: Kein eruptiver Ausbruch sei das gewesen, sondern „ein Ergebnis der letzten Tage und Wochen". Geärgert hat den 47-Jährigen die hohe Erwartungshaltung von Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer, die nur mittelmäßig gesprungen wären.

Das Verhältnis Kuttins zu Gregor Schlierenzauer: Der Cheftrainer reduziert seine Kritik auf das Sportliche, Schlierenzauer selbst hatte im Anschluss an den Bewerb in puncto Analyse gemeint: „Das sind gefährliche Fragen, weil ich da sehr emotional bin, und ich habe mir da schon einmal die Finger verbrannt." Nicht das erste Mal in Kuttins Ära sind Spannungen erkennbar, bereits am Saisonende hat es laut dem 47-Jährigen „knallharte Gespräche" gegeben. Dem Vernehmen nach kann der Rekord-Weltcupsieger auch diesmal die Kuttin-Kritik nicht nachvollziehen.

Das Wir-Gefühl: Kuttin fehlt das oftmals nach außen getragene Wir-Gefühl: „Wir hatten ein Volleyball-Spiel Trainer gegen Athleten. Die Jungen haben sich nicht gepusht, nicht gegenseitig angefeuert." Für den Kärntner ein Indiz, dass es innerhalb der Mannschaft zu wenig Zusammenhalt gebe, die Coaches siegten mit 2:1 Sätzen.

Die Reibungsfläche: Es müssen nicht alle Freunde sein, aber selbst eine Konkurrenz-Situation wie seinerzeit mit Gregor Schlierenzauer/Thomas Morgenstern führte zum Erfolg.

Die Stimmung: „Hayböck taugt es im Moment, der Rest ist enttäuscht", brachte es Kuttin auf den Punkt. Und ob es ihm selbst Spaß macht? „Nein, das geht im Moment auch nicht. Es ist zäh."

Die Personalrochaden I: Von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bekam Cheftrainer Heinz Kuttin eine Jobgarantie („Der wird nicht rausgeschmissen"), ihn mache das „stolz. Es ist ein Lohn der Art und Weise, wie ich arbeite, und orientiert sich nicht an Ergebnissen." Bei Sportdirektor Ernst Vettori hörte sich das gestern in einem deutschen Medium hingegen anders an: „Ja, die Sachen werden sicherlich überlegt", meinte der Absamer. Und in der Austria Presse Agentur ergänzte er: „Ausschließen kann man gar nichts — mich inklusive."

Die Personalrochaden II: Anfang März wird die Saison in Lahti fortgesetzt, noch warten sieben Einzel- und vier Teamspringen. „Wie es weitergeht, habe ich im Kopf, aber das sage ich noch nicht." Kuttin hatte bereits angekündigt, auf Junge setzen zu wollen. Möglich, dass die von ihm so hart kritisierten Tiroler Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner eine Pause bekommen.

Die Köche-und-Brei-Theorie: Mit Andreas Widhölzl, Christoph Strickner, Alexander Diess, Harald Rodlauer und Kuttin selbst standen den fünf heimischen Springern fünf Trainer zur Verfügung — zu viele Köche für einen Brei. Schon in Oberstdorf hatte sich der Chef einmal daran gestoßen: „Das Coaching war nicht immer das beste." Es sei jetzt nicht alles schlecht, weil man nicht gewonnen habe. Aber festzustehen scheint, dass künftig nicht mehr jeder in gleichem Maß mitreden wird.

Die Gesamtentwicklung: Negativ. Und ohne Stefan Kraft bzw. Michael Hayböck gibt es augenblicklich kaum wen, der das Team stabilisieren kann. Verletzungen (Schlierenzauer, Poppinger) sind das eine, die ausbleibende Weiterentwicklung das andere.

Der Nachwuchs: Norwegen fördert am laufenden Band Talente zutage, Österreichs zweite Garde schaffte den Sprung indes nicht. Zumindest bei den Ergebnissen. „Der Nachwuchs ist so gut wie nie", glaubt indes Kuttin, der Kampf um den siebenten Weltcup-Startplatz würde das bestätigen. Man hätte Möglichkeiten wie nie.

Die Konsequenzen: Erst nach Saisonschluss will man analysieren und daraus die Schlüsse ziehen. Kuttin macht jedoch ein Jahr vor der Heim-Weltmeisterschaft in Seefeld und Innsbruck unmissverständlich klar: „Ich bin keiner, der laut ist, sondern ich schlafe einmal über alles in Ruhe drüber. Wir werden alles in Ruhe analysieren."