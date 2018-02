Von Michael Pipal

Jeongseon - Die neue Olympiasiegerin in der Abfahrt heißt Sofia Goggia (ITA). Die 25-Jährige raste am Mittwoch in 1:39,22 Minuten zur Goldmedaille, verwies Überraschungsfrau Ragnhild Mowinckel (NOR/+ 0,09 Sekunden) und Top-Favoritin Lindsey Vonn (USA/+ 0,47) auf die Plätze zwei und drei. Goggia schrieb mit ihrem Triumph auch Sport-Geschichte. Vor der vierfachen Weltcupsiegerin hatte noch nie eine Italienerin in der alpinen "Königinnen-Disziplin" bei Winterspielen über Platz eins gejubelt.

"Ich habe gerade erst erfahren, dass ich die erste italienische Abfahrtssiegerin bei Olympia bin. Das macht mich natürlich sehr stolz", sagte Goggia im Ziel. Die normalerweise für ihre Gefühlsausbrüche bekannte Rennläuferin wirkte überraschend gefasst. "Die Emotionen sind noch in mir drinnen und wollen noch nicht ganz raus. Ich muss das alles erst realisieren. Als Ragnhild unterwegs war, habe ich nur noch gebetet, dass ich vorne bleibe", verriet die Speed-Spezialistin aus Bergamo.

"Ich bin selber so überrascht, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", strahlte Sensationsfrau Mowinckel mit der Sonne um die Wette. Mit Startnummer 19 ließ die 25-Jährige die Konkurrenz im Ziel noch einmal zittern, stieß Tina Weirather (LIE) vom Podest. "Mit Riesentorlauf-Silber ist schon ein Traum wahr geworden, aber diese Medaille ist unglaublich." Auch ihr Edelmetall war geschichtsträchtig: Das erste überhaupt für Norwegen in einer Damen-Abfahrt.

Vonn erst unschlüssig, dann stolz

Vonn war im Ziel unschlüssig, wie sie das Ergebnis einordnen sollte. Tränen der Enttäuschung wechselten mit Tränen der Freude. Eine emotionale Achterbahnfahrt für die US-Amerikanerin: "Es ist schwierig. Ich war nervös, weil ich wusste, das ist meine letzte Olympia-Abfahrt. Im Ziel habe ich gemerkt, wie sehr ich gekämpft habe in den letzten acht Jahren. Man kann nur alles geben - und das habe ich getan. Ich bin sehr stolz auf diese Medaille."

Österreichs Ski-Damen hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Ramona Siebenhofer wurde als beste ÖSV-Läuferin Zehnte (+ 1,76), Nicole Schmidhofer (12./+ 1,80) und Cornelia Hütter (13./+ 1,82) landeten außerhalb der Top Ten. Das zweitschlechteste ÖSV-Abfahrts-Ergebnis bei Olympia stand zu Buche.

Pech hatte Stephanie Venier: Die Tirolerin rutschte nach Top-Zwischenzeiten im Mittelteil von der Piste und schied aus. "Ich habe heute mehr Risiko genommen. Ich war mit meiner Leistung bis zum Aus zufrieden", sagte die Oberperferin im ORF-Interview. Der Start in der Kombi am Donnerstag ist trotz einer leicht lädierten Hüfte nicht in Gefahr.

Siebenhofer: "Die Welt dreht sich weiter"

"Pizza, Pommes ist etwas für den Kinder-Skikurs und nicht für Olympia", ärgerte sich hingegen Hütter über ihre Fahrt, die beim Zielsprung beinahe mit einem Sturz geendet hätte. "Das hätte böse ausgehen können", war sich die Steirerin bewusst, dass sie Glück im Unglück gehabt hatte. Ihre Landsfrau Ramona Siebenhofer konnte mit einer nervösen und fehlerhaften Fahrt nicht an die Trainingsbestzeit vom Dienstag anschließen: "Ich bin im Training drei Mal gut drüber gekommen, heute nicht. Schade, aber die Welt dreht sich weiter. Ich war vor dem Rennen sehr nervös. Das muss ich in den Griff bekommen."

Die letzte Medaillenchance bietet sich den rot-weiß-roten Ski-Damen am Donnerstag in der Kombination (3.30 und 7.00 Uhr/TT.com-Ticker). Bislang hält die Equipe von Cheftrainer Jürgen Kriechbaum bei einer Silber- (Anna Veith/Super-G) und einer Bronzemedaille (Katharina Gallhuber/Slalom).