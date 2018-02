Von Alex Gruber

Innsbruck – Die Haie haben die zehntägige Pause auf vielfältige Weise genutzt. Zunächst ging’s für einige beispielsweise auf Kurztrip nach London (Blain, Guimond ...), dann zum All-Star-Cup nach Bratislava (Spurgeon und Nechvatal) oder zu den Nationalteams (Wehrs/HUN und Poulsen/DEN). Und zu guter Letzt kam am Sonntag noch das zweite Töchterchen von Headcoach Rob Pallin namens Lina Rose zur Welt. Seit Montag sind im Haifischbecken alle wieder versammelt. Nur Angreifer Mitch Wahl (siehe rechts) brummt immer noch der Schädel.

So weit die personellen Fakten. Ab sofort ist im Kampf um Rang vier wieder Zahltag in der Erste Bank Eishockeyliga. Die Haie treffen heute zuhause und am Freitag auswärts auf Linz, am Sonntag (17.30 Uhr) gastiert dann der KAC in der Tiwag-Arena. Die nächste Woche der Wahrheit steht somit auf dem Programm.

„Wir müssen schnell wieder in den Rhythmus kommen und dürfen vor allem defensiv nicht viel zulassen“, führt Haie-Verteidiger Florian Pedevilla aus. Im Wissen, dass in der Linzer Offensivkraft um Torjäger Brian Lebler, Topvorbereiter Corey Locke oder Dan DaSilva enormes Potenzial steckt. Da wird jedes Schläfchen bestraft. Genauso wie jede unnötige Strafe.

Die Haie müssen also wieder hellwach durch die Nacht, an allen Ecken und Enden. Statt dem gesperrten Philipp Lindner rückt Fabian Nußbaumer zum sechsten Verteidiger auf, die dritte Angriffsreihe dürften Ondrej Sedivy, Benni Schennach und Morten Poulsen bilden. Sie erledigten wie alle anderen beim 4:0-Sieg in Klagenfurt einen sehr guten Job. Daran wollen die Haie heute anknüpfen. Die Punkte sollen in Innsbruck bleiben. Nach dem 3:5 gegen Zagreb gibt es zuhause nichts mehr zu verschenken.