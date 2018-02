Die Philadelphia Flyers haben in der NHL am Dienstag ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Michael Raffl und Co. setzten sich im eigenen Wells Fargo Center gegen die Montreal Canadiens mit 3:2 nach Verlängerung durch. Für die Entscheidung sorgte Jakub Voracek 3:34 Minuten vor Ende der Verlängerung, Raffl blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Mit 72 Punkten nach 60 Spielen sind die Flyers auf Play-off-Kurs, liegen auf Rang drei der Metropolitan Division der Eastern Conference. Davon können die Vancouver Canucks im „Westen“ nur träumen. Sie kassierten nach dem 6:1-Kantersieg gegen die Boston Bruins eine Niederlage, mussten sich vor eigenem Publikum Colorado Avalanche mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.

Vancouver gab dabei eine 4:1-Führung aus der Hand. Mit 53 Punkten aus 60 Spielen ist das Play-off für die Canucks in sehr weiter Ferne. Thomas Vanek blieb aufseiten der Verlierer ohne Tor und Assist. (APA)

NHL-Ergebnisse: Vancouver Canucks (mit Vanek) - Colorado Avalanche 4:5 n.V., Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Montreal Canadiens 3:2 n.V., Detroit Red Wings - Nashville Predators 2:3, New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 1:2, Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 1:0, St. Louis Blues - San Jose Sharks 2:3, Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 2:4, Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 3:4, Edmonton Oilers - Boston Bruins 2:3