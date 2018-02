Wie haben Sie die Goldmedaille gefeiert?

Alexander Stöckl: Zu späterer Stunde im Deutschland-Haus. Tande mimte dort Eminem (Rapper, Anm.), Eisenbichler packte das Schuhplatteln aus. Es war ein Mordsspaß!

Einzel-Gold ging sich nicht aus – welchen Stellenwert hat nun der Sieg im Team?

Stöckl: Wir haben das schon im April, also vor der Saison, als Hauptziel ausgegeben. Dass es uns jetzt gelungen ist, war schon sehr emotional.

Ständig tauchen in Ihrem Team neue Namen auf – woher nimmt Norwegen diesen ungeheuren Fundus an Springern?

Stöckl: Jedenfalls nicht aus dem Wald (lacht). Im Ernst: Wahrscheinlich haben wir drei bis vier Mal so viele Springer wie in Österreich, die eines Tages in den Weltcup einsteigen können. Auf den Stützpunkten in Lillehammer, Oslo, Vikersund und Trondheim wird gut gearbeitet, deshalb ist auch die Auswahl eine große.

Können Sie sich das auf Ihre Kappe heften?

Stöckl: Nein, die Stützpunkte gab es schon immer. Aber die Zusammenarbeit, darauf legten wir Wert, hat sich um einiges verbessert. Das gibt es nicht, dass jeder für sich eine Insel bildet.

Norwegens Olympia-Team hat im Laufe der Spiele bereits mehr als 20 Medaillen gewonnen, allein die Langläufer sorgen für eine wahre Flut. Geht Ihr Team-Gold da nicht ein wenig unter?

Stöckl: Keineswegs! Die Norweger freuen sich ungemein über dieses Olympia-Gold, da es das erste mit der Springermannschaft ist. Rekorde oder historische Ergebnisse haben hier hohen Stellenwert.

Im Zielraum freut sich bei jedem Triumph scheinbar jeder für den anderen. Wie lässt sich diese Wohlfühl-Atmosphäre, dieser Teamgeist erklären?

Stöckl: Für mich ist es faszinierend, dass sich die Jungs mehr darüber freuen, miteinander unterwegs zu sein, als zuhause zu bleiben. Besonders hart trifft das im Moment Kenneth Gangnes, der verletzt ist und nicht auf Tour sein kann. Ein Zeichen dafür, dass es in der Mannschaft stimmt, ist allein die Belegung der Zimmer: Es gibt immer einen Wechsel, eine fixe Zweierpaarung gibt es nicht. So muss sich jeder aufs Neue auf den anderen einstellen. Das ergab sich von selbst, das habe nicht ich gefordert.

Österreichs Springer-Team hechelt augenblicklich dem Erfolg hinterher. Tut es Ihnen weh, wenn Sie die Landsleute dabei beobachten?

Stöckl: Natürlich tut das weh, mir tun die Buam leid. Aber das würde auch für die Polen und Deutschen gelten. Jeder weiß, wie es ist, wenn man buckelt und am Ende kommt nichts raus.

Ihr ehemaliger Schützling Gregor Schlierenzauer sprach davon, dass man nicht auf demselben technischen Niveau sei wie die anderen. Stöckl: Das ist schwer zu sagen, ich konzentriere mich auf mich selbst. Um eine Aussage zu treffen, müsste ich filmen, analysieren.

Losgelöst von der Situation in Österreich: Was muss in solchen Momenten passieren, um wieder die Kurve nach oben zu bekommen?

Stöckl: Du kannst nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und du musst da ansetzen, wo du im Moment stehst, und das kann sehr weit unten sein. Das ist extrem schwierig, denn man weiß ja, was die Jungs können.

Das Gespräch führte Florian Madl