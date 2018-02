Von Florian Madl

Pyeongchang – Seine Funktion liest sich sperriger, als es den Anschein macht: Marketing and Product Development for Snowboard, Freestyle and Freeski. Andrew Hourmont soll dem Sport einen jugendlichen Anstrich verpassen, allerdings nicht nur dem. Auch der Skiweltverband FIS und die Olympische Bewegung wollen ihr in die Jahre gekommenes Image jugendlicher gestalten. Wer wäre wohl besser dafür geeignet als Andrew Hourmont, der Wahl-Innsbrucker mit walisischen Wurzeln.

Erst gestern verließ der 51-Jährige Südkorea, und das mit einem durchaus zufriedenstellenden Fazit: „Die Bewerbe sind auf hohem Niveau, der Standard ist besser.“ Was den Lobbyisten der kreativen Snowboard-Szene umso mehr freut: „Die FIS nimmt es langsam zur Kenntnis.“ Und dazu passt, dass die Quoten des Herren-Halfpipe-Finales mit US-Snowboard-Legende Shaun White die höchsten seit dem olympischen Eishockey-Finale 2014 in Sotschi waren. An den jungen Sportarten zu rütteln, wagen mittlerweile nicht einmal mehr Traditionalisten.

Auch von Peter Schröcksnadel hieß es in der Entstehungsphase des Snowboard-Sports, er sei der Szene nicht gewogen, Hourmont will von einem schlechten Verhältnis zum Alpin-Kaiser nichts wissen: „Zu ihm hatte ich immer ein gutes Verhältnis – ich komme ja aus dem Skirennsport.“ Einst war der Waliser Teil des britischen Alpin-Nationalteams, der Wechsel erfolgte später. Die Kluft zwischen dem Skiweltverband FIS und der ureigenen Snowboard-Verbindung ISF ist Vergangenheit, am längeren Ast saßen wie nicht anders zu erwarten die Platzhirsche. Hourmont, früher eher der liberalen ISF-Szene zuzuordnen, sieht das mittlerweile nüchtern: „Damals waren es zwei Welten, jetzt ist es nur noch eine. Und es kann nur eine geben.“

Es kann allerdings für Snowboard-Puristen auch nur einen Big-Air-Bewerb geben: den Air & Style, seit dessen Premiere 1994 am Innsbrucker Bergisel und nur zwischenzeitlich in Seefeld, München oder Peking beheimatet. Ursprünglich hätte man nach den jüngsten Auflagen beim Innsbrucker Eisstadion über den Umweg Kühtai im kommenden Jahr wieder auf den Traditionsberg hinaufwollen, aber das scheint nicht zu klappen. Die Air & Style-Company in Innsbruck wird bald zugesperrt, Hourmont ist schon länger ausgeschieden. Er konzentriert sich auf seinen FIS-Job. Und welche Pläne Halfpipe-Olympiasieger Shaun White verfolgt, der „deutliche Mehrheitseigentümer“, weiß auch Hourmont nicht: „Es wird in nächster Zeit kein Event in Innsbruck geben, aber ich würde es gerne wiedersehen.“ Fest steht nur: Frauen bleiben wie bei der Premiere 2017 fixer Bestandteil, Anna Gasser war damals Sechste und denkt selbst nach ihrem Olympiasieg beeindruckt zurück: „Die Stimmung war toll, ich würde mir das Event sofort wieder wünschen.“ Die 26-Jährige trug mit ihrer Unbekümmertheit und Sprungqualität maßgeblich zur Entwicklung des Sports bei. Deshalb geht es Andrew Hourmont auch nicht nur um ihr Olympia-Gold, er meinte es gestern im doppelten Sinn: „Ihr kann man nur gratulieren.“