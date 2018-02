Die Philadelphia Flyers sind in der NHL momentan nicht zu stoppen. Michael Raffl und Co. setzten sich am Donnerstag vor eigenem Publikum gegen die Columbus Blue Jackets 2:1 durch und fixierten damit den bereits vierten Sieg in Folge. Die Flyers halten bei 74 Punkten aus 61 Spielen und sind als Dritter der Metropolitan Division der Eastern Conference voll auf Play-off-Kurs.

Auch Leader Washington Capitals (75) sowie der Zweite Pittsburgh Penguins (74) sind nur hauchdünn entfernt. Claude Giroux und Nolan Patrick sorgten mit ihren Toren im letzten Drittel noch für die Wende zugunsten der Flyers, die acht der jüngsten zehn Spiele gewonnen haben. Raffl ging im Wells Fargo Center leer aus. (APA)

NHL-Ergebnisse: Philadelphia Flyers (mit Raffl) - Columbus Blue Jackets 2:1, New Jersey Devils (ohne Grabner) - Minnesota Wild 2:4, Toronto Maple Leafs - New York Islanders 4:3 n.P., Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 2:3 n.V., Florida Panthers - Washington Capitals 3:2, Montreal Canadiens - New York Rangers 3:1, Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 3:4, Nashville Predators - San Jose Sharks 7:1, Arizona Coyotes - Calgary Flames 2:5, Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 3:2 n.V., Los Angeles Kings - Dallas Stars 0:2