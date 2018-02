Innsbruck – Einen gebührenden Empfang für den Tiroler Rodel-Olympiasieger David Gleirscher gab es Freitagabend am Innsbrucker Flughafen. Zwölf Tage nach seinem überraschenden Triumph bei den Winterspielen in Südkorea kehrte der 23-jährige Stubaier in den Kreis seiner Freunde und Famile zurück.

Papa und Ex-Rodelweltmeister Gerhard Gleirscher konnte Österreichs ersten Südkorea-Olympiasieger mit Mama Sabine ebenso an sich drücken wie Bruder Nico und Freundin Larissa mit dem gemeinsamen Sohn Leon (sieben Monate). „Es ist unglaublich. Von so einem Empfang kann man nur träumen. Ich habe mich jetzt einfach darauf gefreut, meine Larissa und unseren Sohn in meine Arme zu schließen“, war Gleirscher sichtlich gerührt.

Der Polizist konnte nicht nur seine Arbeitskollegen begrüßen, sondern auch die Musikkapelle Telfes sowie die Schützenkompanie. Auch Peter Penz, Olympia-Zweiter im Doppelsitzer, ließ sich den Empfang nicht entgehen.

Für Österreich war der Erfolg des Tirolers der erste Olympiasieg im Einsitzer nach 1968. Zudem konnte Gleirscher in der Team-Staffel Bronze holen. (alm)