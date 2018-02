Newark – General Manager Jeff Gorton hat am 8. Februar einen unmittelbar bevorstehenden Umbau der New York Rangers angekündigt. Am Donnerstag wurde Gorton aktiv und gab mit Michael Grabner den mit Abstand besten Torschützen seiner Mannschaft ab. Der 30-jährige Villacher hat nun mit den New Jersey Devils eine sehr gute Chance auf das Play-off und hofft auf den Stanley Cup.

Während die Rangers nur mehr Außenseiterchancen auf das Play-off haben, liegt die Mannschaft von Trainer John Hynes voll auf Kurs. „Ich bin aufgeregt, die Chance auf das Play-off und den Stanley Cup zu bekommen. Wir hatten mit den Rangers heuer einige Probleme. Hier sind die Leute wirklich positiv, ich kann das Spiel gar nicht erwarten“, erklärte Grabner vor seinem Debüt im Devils-Dress, das er am Samstag im Heimspiel im Prudential Center gegen die New York Islanders geben wird.

Der Kärntner ist erst der elfte Spieler in der Geschichte, der bei allen drei Clubs im Großraum New York (NY Rangers, NY Islanders, New Jersey Devils) gespielt hat, seitdem die Devils 1982 in die NHL gekommen sind.

Grabner, einer der schnellsten Spieler der Liga, glaubt, gut zu den Devils zu passen. „Ich habe oft gegen sie gespielt und weiß, dass sie ein schnelles Team sind. Ich versuche wie immer, meine Schnelligkeit auszuspielen. Hier gibt es viele Spieler, die mit mir mithalten können“, sagte der Flügelstürmer, der mit 25 Treffern schon gut 20 Spiele vor Ende des Grunddurchgangs seine an Toren drittbeste Saison spielt.

In New Jersey ist Taylor Hall mit 26 Toren die Nummer eins. Stark spielt auch der Schweizer Nico Hischier (13 Tore, 27 Assists), der im vergangenen Juni als Nummer eins gedraftet worden ist. Grabners Vertrag läuft mit Saisonende aus, ab 1. Juli kann der Villacher als „Free Agent“ wieder beim Club seiner Wahl unterschreiben. (APA)