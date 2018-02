Von Alex Gruber

Innsbruck – So genannte Pflichtsiege sind mitunter die schwersten. Aber offenbar nicht, wenn man so viel Talent wie die Haie unter einem Dach vereint. Nach dem ersten Spielabschnitt lautete die Streitfrage nur, ob jetzt der Treffer zum 1:0 oder jener zum 2:0 schöner war. Herrliche Kombinationen und so genannte Traumtore waren es beide. Zunächst zauberte die erste Reihe über Kapitän Tyler Spurgeon und Hunter Bishop, dessen genialen Querpass John Lammers nur noch über die Linie drücken musste (9.). Sechs Minuten später tanzte Andrew Clark durch die KAC-Reihen, ehe Verteidiger Jeremie Blain ideal die Schlägerschaufel von Andrew Yogan bediente. Vom KAC kam offensiv nur wenig.

Das änderte sich auch im zweiten Abschnitt kaum. Stattdessen schlenzte Lammers die Scheibe zum 3:0 (29.) in den Winkel. Strongs Anschlusstreffer (30.) blieb nur ein Kärntner Strohfeuer, weil HCI-Keeper Rene Swette wenig später großartig gegen Kozek parierte. Und auch eine zehnminütige Zwangspause wegen einer aus der Verankerung gerissenen Plexiglas-Scheibe brachte die Rotjacken nicht zurück ins Spiel. Ganz im Gegenteil: Haie-Angreifer Morten Poulsen traf in Überzahl zum 4:1. Es war das dritte Spiel in Serie, in denen der Däne mit einem Treffer die Werbetrommel für eine Vertragsverlängerung im Haifischbecken rührte.

Ein vergebener Yogan-Penalty (48.) leitete den Schlussabschnitt ein, wenig später kam der KAC auf 2:4 heran. Alle Angriffsversuche des Rekordmeisters fanden im Finish aber spätestens im Fanghandschuh von Swette ihr Ende. Die Haie spielten die Zeit trocken herunter. Den KAC würde man bei etwaiger Punktegleichheit am Ende der Platzierungsrunde aufgrund der direkten Duelle (das erste wurde mit 4:0 gewonnen) hinter sich lassen.

Es wartet in dieser Woche noch ein ganz hartes Stück Arbeit, um Platz vier zu halten. Am Dienstag gastieren die Haie in Zagreb (die Kroaten feierten gestern in Salzburg einen Sieg in der Verlängerung), am Freitag kommen die Salzburger und am Sonntag geht es nach Wien.

Dornbirn hat in der Quali-Runde das erste von zwei Play-off-Tickets gelöst.