Von Sabine Hochschwarzer und Roman Stelzl

Innsbruck — Die Winterspiele in Südkorea sind aus. Österreich ist Olympiasieger, fünffacher sogar. Zeit, um Bilanz ziehen? Mitnichten. Die Wintersaison ist in den meisten olympischen Disziplinen noch voll im Gange. Bis auf Rodeln, Skeleton, Bob: Die Eiskanal-Sportler durften in Südkorea bereits ihren Saisonabschluss feiern — die Kunstbahnrodler sogar mit drei Medaillen (Einzel, Doppel, Team), und das, obwohl der Gesamt-Weltcup-Zweite Wolfgang Kindl leer ausgegangen war. Der Sommerurlaub muss aber warten: Gleirscher und Co. legen noch ein Trainingslager in Sotschi ein.

Ski alpin: Bei den Skifahrern steht nach den insgesamt sieben Olympia-Medaillen das große Saisonfinale erst an. Bevor am WM-Schauplatz von 2019 in Are (SWE) das alpine Weltcupfinale steigt, stehen für Damen und Herren noch je vier Rennen an zwei Orten an. Als Führende im Gesamtweltcup haben Mikaela Shiffrin (671 Punkte vor Wendy Holdener) und Marcel Hirscher (249 vor Henrik Kristoffersen) die besten Chancen, ihre Titel zu verteidigen. Doppel-Olympiasieger Hirscher sogar zum sechsten Mal in Folge, also den siebenten Gesamtweltcupsieg in Serie zu fixieren: Bliebe der 28-jährige Salzburger nach Riesentorlauf (Samstag) und Slalom (Sonntag) in Kranjska Gora (SLO) weiter über 200 Punkte vor Kristoffersen, dann wäre das die Vorentscheidung. Denn: In Are warten nur noch zwei Technik-Rennen. Damit nicht genug, kann sich Österreichs Ski-Star nach der „besten Saison meiner Karriere" Kugel 15 und 16 abholen, liegt Hirscher ja sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf über 100 Zähler vor Norwegens Edeltechniker Kristoffersen.

Weitere Kugeln sind rechnerisch noch möglich für Anna Veith und Nici Schmidhofer im Super-G mit 112 bzw. 117 Punkten Rückstand auf Lara Gut (SUI) sowie in derselben Disziplin für Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt, Max Franz und Matthias Mayer — 60, 74, 88 bzw. 100 Zähler hinter Kjetil Jansrud (NOR).

Eisschnelllauf: Liebesgrüße aus Südkorea gab es gestern von Thomas und Vanessa Herzog. Die Olympia-Vierte und ihr Trainer-Ehemann saßen bereits im Zug Richtung China. Nächster Stopp für die 22-jährige Innsbruckerin: die Sprint-Weltmeisterschaft in Changchun (CHN). Dort soll Herzogs erste WM-Medaill­e bei den Großen her. Voraussetzung ist die Gesundheit, die nach Olympia einen Durchhänger hatte. „Sollte Vanessa am Samstag fit sein, versuchen wir es von Lauf zu Lauf", meint Thomas Herzog. So oder so: Passt die Fitness am Wochenende, ist Österreichs Sprint-Jungstar eine der Top-Favoritinnen.

Skispringen: Bei den Adlern lautet das Motto nach der Pleite bei den Olympischen Spielen: Wiedergutmachung. Möglichkeiten gibt es dafür genügend, stehen doch insgesamt noch sechs Stationen auf dem Weltcup-Plan. Dabei können Stefan Kraft und Kollegen nur noch punktuell für Höhenflüge sorgen: In der Gesamtwertung liegt der Salzburger als Siebenter bereits 419 Punkte hinter dem polnischen Vierschanzentournee-Sieger Kami­l Stoch.

Snowboard: Was am Bakken gilt, gilt großteils auch bei den Snowboardern. Der abgesehen von Anna Gasser medaillenlose Auftritt war eine böse Watsche — nun können sich Julia Dujmovits (Parallel) und Alessandro Hämmerle (Cross) als Gesamtweltcup-Dritte noch in Szene setzen. Olympiasiegerin Gasser führt vor dem Weltcup-Finale im Big Air und kann ihren Titel verteidigen. Die anderen wollen zumindest mehr glänzen, als sie es in Südkorea taten ...

Langlauf: Nach ihrer Extra­schleife kehrt Theresa Stadlober zurück in den Alltag. Die 25-Jährige liegt auch dort hinter dem Podest — in der Gesamtwertung auf Rang fünf, in den Distanz-Wertung auf Platz vier bei noch sieben ausständigen Rennen.

Biathlon: An drei Orten starten Österreichs Biathleten noch in die Loipen. Vor den letzten Rennen führt — was für eine Frage — Martin Fourcade. Der dreifache Olympiasieger von Südkorea geht als bislang Bester (834 Punkte) ins nacholympische Rennen, knapp gefolgt von — auch klar — Johannes Thingnes Boe (NOR) mit 54 Zählern Rückstand. Österreichs Fahne taucht in der Gesamtwertung erstmals mit Simon Eder als 14. auf (321) und dann erneut mit Julian Eberhard (17./289). Der Olympia-Dritte Dominik Landertinger hält Band­scheiben-OP-bedingt bei 75 Punkten und Rang 46.