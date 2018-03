Von Susann Frank

Innsbruck – Der Schein trügt. Nach außen wird es so aussehen, als ob es keinen Ärger bei den Olympischen Spielen gegeben hätte. Die von Skisprung-Cheftrainer Heinz Kuttin kritisierten Tiroler Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner werden morgen zusammen mit Stefan Kraft und Michael Hayböck im Flieger nach Finnland sitzen. Für den 53-maligen Rekordweltcupsieger Schlierenz­auer ist das Thema damit abgeschlossen, heißt es aus seinem Umfeld. Der 27-Jährige sei auch nicht demotiviert.

In den kommenden drei Wochen bei den Weltcups in Skandinavien wird das Team versuchen, die bisher sehr schwache Saison zum Ende wenigstens etwas stärker abzuschließen. Doch während sich die Mannschaft in Lahti auf die Qualifikation am Freitag vorbereitet, wird in der Heimat an einer neuen Strategie gearbeitet.

Das Gefühl, zu einer Skisprung-Familie zu gehören

Und dabei geht es nicht nur um den Cheftrainerposten. Das ehemals so erfolgreiche österreichische Skisprung-System krankt von Kopf bis Fuß. Fuß bedeutet: Die Anzahl an Nachwuchs in Österreich schrumpft bedenklich. „In Tirol sind vor drei Jahren noch 120 Aktive in den Klassen Kinder I bis Schüler II beim Landescup am Start gewesen, heute sind es 55 bis 60 Kinder“, erklärt Kurt Walter. In einer Mail an die TT kritisiert der Referent des Tiroler Ski-Verbandes für Sprunglauf auch die verringerte qualitative Entwicklung.

Aus diesem Grund traf sich Harald Haim, ÖSV-Nachwuchsreferent, mit Verantwortlichen aller Landesverbände. „Überall gibt es andere Probleme. In der Steiermark brechen zum Beispiel die Verbände weg“, erklärt Haim. Um die Nachwuchszahlen zu steigern, müssten die Kinder und Eltern wieder das Gefühl bekommen, zu einer Skisprung-Familie zu gehören.“ Das wäre immer die Stärke dieser Sparte gewesen. „Wenn man am Boden liegt, muss wieder der Schulterschluss kommen“, betont Haim.

Dazu zählt jedoch auch die Chefetage beim Österreichischen Ski-Verband, womit wir beim Kopf wären. Dort haben die Alpinen die Skispringer um Skisprungskilängen überholt. Warum? Toni Innauer in seiner Zeit als Sportlicher Leiter nordisch und Ex-Cheftrainer Alex Pointner lieferten sich für eine Besserstellung mit Präsident Peter Schröcksnadel anstrengende Gefechte. Ernst Vettori half als Verantwortlicher im Eventmarketing und Haim war Nachwuchs-Koordinator.

Neuer Glanz für Heim-WM 2019

Beim Wechsel von Haim und Vettori (jetzt Sportlicher Leiter) wurden die Stellen im ÖSV nicht nachbesetzt. Um das Marketing kümmert sich der alpinlastige Rupert Steger. Und Vettori ist sich bewusst, nicht der Mensch zu sein, der sich mit der ÖSV-Führungsriege anlegt. Darum ist auch zu hören, dass der Absamer nicht nur auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer ist, sondern auch überlegt, sein Amt nach dieser Saison niederzulegen. Mittlerweile hat sich auch Alpin-Mann Schröcksnadel der Agenda Skisprung angenommen. Schließlich wurde der Präsident in seinen Olympia-Interviews nicht müde zu betonen, mit den Alpinen und den Skispringern die anderen Sparten des ÖSV querzufinanzieren. Allerdings braucht es dafür auch Stars, die sich lukrativ vermarkten lassen. Und soll der Schein bis zur Heim-WM 2019 in Seefeld nicht mehr nur trügen, muss bei den Skispringern einiges wieder ins rechte Licht gerückt werden.