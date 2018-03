Crans Montana – Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verzichtet auf die Ski-Weltcup-Rennen am Wochenende in Crans Montana. Die bald 23-jährige Riesentorlauf-Olympiasiegerin von Pyeongchang ist im Wallis weder im Super-G am Samstag noch in der Kombination am Sonntag am Start. Es sind die beiden einzigen Disziplinen, in denen Shiffrin in dieser Saison noch nie auf dem Podest gestanden ist.

Im Hinblick auf den Gesamtweltcup kann sie es sich leisten, in Crans Montana zu fehlen. Shiffrin führt das Klassement acht Rennen vor Saisonende mit 671 Punkten vor der Schweizerin Wendy Holdener an. (APA/sda)