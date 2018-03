Die Nordischen Kombinierer gehen am Wochenende in Lathi ohne Lukas Klapfer an den Start. Der Olympia-Bronzemedaillengewinner hat Fieber und fällt für den Teamsprint am Samstag sowie den Einzelbewerb am Sonntag aus. „Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder dabei ist“, sagte ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen. Nach dem Lahti-Weltcup sind bis zum Saisonende noch sieben weitere Bewerbe zu absolvieren. (APA)