Raleigh (North Carolina)/Anaheim (Kalifornien) – Thomas Vanek und Michael Grabner warten weiter auf Tore und Assists für ihre neuen NHL-Clubs. Vanek verlor am Freitag mit Columbus in Anaheim 2:4. Der Steirer gab bei seinem zweiten Match für die Blue Jackets in 13:34 Minuten zwei Torschüsse ab. Grabner unterlag in seinem vierten Spiel für die New Jersey Devils bei den Carolina Hurricanes 1:3. Dem Kärntner gelang in 15:31 Minuten kein Torschuss. (APA)

Freitag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets (mit Vanek) 4:2, Carolina Hurricanes - New Jersey Devils (mit Grabner) 3:1, New York Islanders - Montreal Canadiens 3:6, Florida Panthers - Buffalo Sabres 4:1, Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 4:3, Calgary Flames - New York Rangers 1:3, Colorado Avalanche - Minnesota Wild 7:1, Vancouver Canucks - Nashville Predators 3:4 n.V., Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 4:5