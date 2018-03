Von Harald Angerer

Fieberbrunn — Es ist nicht so eisig wie auf der berühmten Streif in Kitzbühel, aber mindestens ebenso steil. Bei der Freeride World Tour (FWT) in Fieberbrunn werden sich am kommenden Wochenende wieder die besten Freeride-Skifahrer und -Snowboarder der Welt ein Stelldichein geben.

Fünf Tourstopps auf drei Kontinenten stehen in dieser Saison auf dem Kalender der FWT. Fieberbrunn ist einer davon, übrigens der einzige im deutschsprachigen Raum. Am Samstag, 10. März, machen sich die 45 besten Freeskier und Snowboarder der Welt auf, um ihr ganzes Freeride-Können auszupacken — unter ihnen auch heimische Größen wie Eva Walkner und Thomas Feurstein. In der Nordwand des Wildseeloders (2118 Meter) warten 610 Höhenmeter mit einer Hangneigung von bis zu 70 Grad. Die Bedingungen sind heuer so gut wie schon lange nicht mehr. Sollte das Wetter am Samstag nicht mitspielen, gibt es ein Zeitfenster für den Wettbewerb von 9. bis 15. März.

Die Veranstalter können sich über perfekte Voraussetzungen freuen. „Bei der Schneemenge und der Lawinensicherheit sind wir safe. Bei der Schneequalität könnten wir noch genau die 20—30 Zentimeter gut brauchen, die für Mittwoch und Donnerstag gemeldet werden", sagt Veranstalter Markus „Kogsi" Kogler, der noch gestern unterwegs war, um das Schneeprofil zu kontrollieren. Dank des vielen Schnees würden sich heuer viele neue Möglichkeiten für die Fahrer ergeben. „Wir werden heuer sicher viele neue Lines sehen", ist Kogler überzeugt.

Auch die Zuschauer kommen bei der FWT nicht zu kurz. Das Contest Village wurde wieder am gegenüberliegenden Lärchfilzkogel aufgebaut. Im Zentrum steht eine riesige Schnee-Tribüne. Von hier aus hat man einen großartigen Blick auf den Wettbewerb. Neben dem sportlichen Aspekt wartet auch jede Menge Rahmenprogramm. Das Freeride Weekend in Fieberbrunn beginnt bereits am Freitagnachmittag.

Am Sonntag beschließen die 14- bis 18-jährigen Nachwuchsasse mit der Freeride Junior Tour das Freeride-Wochenende.