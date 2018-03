Nervt die Tatsache, dass es wie in der Vorsaison erneut gegen die Caps geht? Rob Pallin: Nein, ich war darauf vorbereitet. Wir hätten so oder so Wien bekommen, auch wenn sie in der Pick-Round nur Zweiter geworden wären.

Schmerzt es als Top-sechs-Team trotzdem, der erklärte Lieblingsgegner zu sein? Pallin: Nein, es geht einfach um die beste Wahl für den Klub, der ziehen darf. Salzburg und Linz wollten uns nach diesem Saisonverlauf nicht wirklich. Wiens Wahl ist nicht schmerzhaft. Wir haben uns wieder ein Jahr vorbereiten können. Auch die Innsbrucker Spieler haben Play-off-Erfahrung sammeln können. Und ich habe den Jungs auf der Heimreise nach dem 1:5 gesagt: Ich will, dass wir die Ersten sind, die sie schlagen. Wir müssen einen Weg finden. Vom ersten Match an und den ersten 20 Minuten.

Wien führt in den letzten beiden Jahren die Head-to-head-Statistik mit 14:2 Siegen an, wurde Erster in der Pick-Round und im Grunddurchgang, hat letzte Saison das Viertelfinale mit 4:0 und dann sogar den Titel ohne Niederlage gewonnen. Zudem halten sie den besten Goalie (J.P. Lamoureux) und einen sehr breiten Kader. Das verlangt wohl nach einem Eishockey-Wunder?

Pallin: Absolut. Und Wunder passieren im Eishockey. Warum war Deutschland im Olympia-Finale? Wie hat eine US-Universität die Sowjetunion 1980 schlagen können? Ich habe den Jungs erzählt, dass die LA Kings beim Gewinn ihres letzten Stanley Cups erst in der 82. Partie in der Overtime in die Play-offs kamen und dann Meister geworden sind.

Auf der Suche nach einer echten Nummer eins beim HCI gibt es gegenwärtig ein großes Problem mit René Swette und Patrik Nechvátal. Das Wunder muss aber ganz hinten beginnen.

Pallin: Ich glaube, dass auch im Tor etwas Wundervolles passieren kann. Wir müssen unsere Torhüter diese Woche einfach auch in Ruhe lassen. Sorry, ich weiß nicht viel über das Torhüterspiel, außer „,Stopp den Puck, sei groß im Netz“. (schmunzelt)

Es wird wohl auch eine Bauchentscheidung werden, wer am Freitag im Kasten steht?

Pallin: Was denkt ihr? Ich hab­e auf der Heimfahrt aus Wien im Bus die ganze Fahrt darüber nachgedacht. Das wird auch eine Entscheidung aus dem Bauch werden. Aber kein einziger Spieler darf auf die getroffenen Vereinbarungen vergessen. Und wir müssen als Trainer auch unsere Bank gut coachen – wer ist gerade frisch, wer nicht ...

Was muss in dieser Trainingswoche passieren? Wie lautet die Botschaft an die Cracks?

Pallin: Es wird eine Schlacht gegen Spieler wie McKierna­n – er ist gemein, tough und hat Spurgeon am Sonntag ein­e blutige Nase verpasst. Wir müssen zurückschlagen. Es sind alles diese kleinen Dinge, die auch Serien drehen können. Wien war beim letzten 5:1-Sieg sehr gut, wir nicht. Wir können und müssen uns steigern. Beim Auswärtssieg in Wien in dieser Saison (3:1 am 20. Dezember) waren wir tough, hat Clark am Ende mit Rotter gefightet. Wir brauchen unsere besten Spieler, die vorangehen. Wir brauchen unser­e Auswärtsspieler. Und alles startet im Tor.

Gibt es Erfahrungswerte vom letzten Jahr, als die Serie gegen Wien mit einem Sweep (0:4) verloren ging?

Pallin: Im ersten Spiel haben sie uns gerade im Gesicht getroffen. Wir waren nicht bereit, haben 0:5 verloren, es hätte noch höher sein können. Und im zweiten Match hatten wir bei einem Stangenschuss von Spurgeon und zwei Kontern von Smith die Chance auf den Sieg. Dann wäre es 1:1 in der Serie gestanden. Jetzt zählt’s, alles startet bei null.

... und im Wissen, dass keiner den Haien eine Chance aufs Weiterkommen einräumt?

Pallin: Ich weiß, dass nicht einmal meine Mutter uns das zutraut. Keiner tut das. Aber die spielen ja nicht, wir spielen. Und sollen wir jetzt nicht nach Wien fahren? Ich verstehe, dass uns keiner den Sieg zutraut. Aber: Wir müssen daran glauben und ihr kennt meinen Kampfgeist. Wir werden beißen, kratzen und alles tun, um gewinnen zu können. Ich brauche jetzt keine Zweifler mit negativer Energie um mich. Die sollen mir ja vom Leib bleiben. Wir haben den Grunddurchgang mit mehr Punkten als letzte Saison abgeschlossen. Wir arbeiten seit August. Und wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir heute das zweite Mal hintereinander vom Play-off sprechen?

Wie bereiten Sie sich dieser Tage aufs Play-off vor?

Pallin: Du kannst nichts ändern, musst deine Routine-Abläufe beibehalten, aber deine Energie muss um 50 Prozent hochgehen. Wir werden jeden Spieler von ihnen innen wie außen kennen (lacht). Und wenn man jetzt nicht um 50 Prozent heißer ist, hätte man schon im August nicht einchecken sollen. Wenn ich jetzt wen motivieren muss, dann haben wir wirklich Probleme. Ich habe Schmetterlinge im Bauch.

Es geht nach der Platzierungsrunde auch darum, mit Spaß und Freude wieder loszulegen?

Pallin: Wir dürfen nicht vergessen, wo wir vor knapp zwei Jahren gestartet sind. Der Klub und unser Team sind einen langen Weg gegangen. Wir haben viel Arbeit investiert und müssen auch dankbar sein.

Das Gespräch führte Alex Gruber