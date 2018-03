Wien/Kontiolahti – Olympiamedaillengewinner Dominik Landertinger lässt den dieswöchigen Biathlon-Weltcup in Kontiolahti aus. Der Einzeldritte von Pyeongchang schiebt stattdessen einen Trainingsblock ein, um für die beiden letzten Stationen des Winters besser gerüstet zu sein. Anstelle des Tirolers gibt der Steirer Kevin Plessnitzer in Finnland sein Weltcup-Debüt.

Der bei Olympia nach seiner Bandscheiben-Operation im Herbst überraschend zu Bronze gelaufene Landertinger nimmt sich Zeit für einen neuerlichen Formaufbau. „Nachdem ich mit einem erheblichen Trainingsrückstand in die Saison gegangen bin, ist es vernünftiger jetzt noch einen Trainingsblock einzuschieben, um in Oslo und beim Finale in Russland fit zu sein. Die Belastung von drei Weltcupstationen wäre sonst einfach zu hoch“, erklärte Landertinger seinen Verzicht.

Simon Eder brennt nach ziemlich klar verpassten Olympiamedaillen hingegen auf die Einsätze in Kontiolahti. „Wir haben zuhause eine Woche Zeit gehabt, um die Olympischen Spiele zu verdauen und die Akkus noch einmal aufzuladen. Jetzt stehen uns noch drei Wochen Vollgas bevor. Ich denke, es sind einige Rennen dabei, die uns gut liegen könnten. Ich fühle mich körperlich gut und freue mich auf die Rennen“, sagte der Massenstart-WM-Dritte von Hochfilzen.

Die im gesamten Winter noch nicht in Schwung gekommene Lisa Hauser will gemeinsam mit Eder in der Single-Mixed-Staffel die Podestplätze angreifen. „Die Saison ist bisher nicht ganz optimal verlaufen, aber so ist der Sport. Nach einer leichten Verkühlung konnte ich zuletzt wieder voll trainieren und glaube, dass bei den kommenden Stationen einiges möglich ist. Da denke ich vor allem auch an die Single Mixed Staffel, wo ich gemeinsam mit Simon bisher immer auf dem Stockerl gestanden bin“, meinte die Tirolerin. (APA)

ÖSV-Aufgebot Biathlon-Weltcup von Donnerstag bis Sonntag in Kontiolahti (FIN): Herren (5): Julian Eberhard, Tobias Eberhard, Simon Eder, Daniel Mesotitsch, Kevin Plessnitzer.

Damen (4): Lisa Hauser, Katharina Innerhofer, Christina Rieder, Dunja Zdouc