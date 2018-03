Wien – New-Jersey-Legionär Michael Grabner wurde zum dritten Mal nach 2011 und 2016 zu Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres gewählt. Der 30-jährige NHL-Stürmer setzte sich bei der Wahl für den besten Spieler 2017 klar vor Thomas Vanek (Columbus Blue Jackets) und Nationalteam-Kapitän Thomas Raffl (RB Salzburg) durch.

Bei der Umfrage des Fachmagazins „Powerplay“ unter heimischen Vereinen, Trainern und Journalisten erhielt der Grabner 101 Punkte. Vanek, der schon fünfmal ausgezeichnet worden war, kam auf 36 Punkte, 2015-Sieger Thomas Raffl erhielt 23 Punkte. Dahinter folgten Rafael Rotter (Vienna Capitals/14) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers/14), der ebenfalls schon zweimal geehrt worden ist.

Der Villacher Grabner, der Ende Februar von den New York Rangers zu den Devils transferiert worden ist, war in der vergangenen Saison zweitbester Torschütze der Rangers und in der laufenden Meisterschaft bis zu seinem Transfer sogar mit Abstand bester Torschütze der Traditionsmannschaft aus Manhattan. (APA)