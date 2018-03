Von Max Ischia

Innsbruck, Ofterschwang – Michaela Kirchgasser ist unrund. Schon die ganze Woche. Sagt sie jedenfalls. Nach verpasster Olympia-Qualifikation hatte die bald 33-jährige Salzburgerin zuletzt schlichtweg zu viel Zeit. Zeit zum Nachdenken. Insbesondere über den Umstand, dass sie am Samstag in Ofterschwang einen Schlusspunkt unter ihre 17-jährige Weltcupkarriere setzen wird. „Da schwirren schon Gefühle umher.“

„Beginne deinen Tag immer mit einem Lächeln“, steht auf der Startseite ihrer Homepage geschrieben. Weniger Sinnspruch als gelebte Überzeugung. „So bin ich eben“, sagte eine, die seit 2009 im Jahrestakt beim Tiroler Chirurgen-Duo Christian Fink und Christian Hoser auf dem Operationstisch lag. Immer wegen ihrer lädierten Knie. „Einmal das linke, das andere mal das rechte, manchmal beide“, muss die Dauerpatientin schmunzeln. Dass ihr dabei nicht immer zum Lachen war, versteht sich. Neun Jahre, zehn Operationen, wiederholte Reha, Therapie, Schmerzen, Zweifel, Ängste, Hoffnung, Rückschlage – und das immer wiederkehrende Gefühl, „dass doch noch etwas möglich ist“.

Ein von Kampfeswillen geprägter Grundoptimismus, der im Jänner 2017 auf seine vielleicht härteste Probe gestellt wurde. Kirchgasser bricht die Hangbefahrung für den Nachtslalom in Flachau ab und kommt beim späteren Gang zur Startnummernauslosung nicht mehr über die Hoteltreppe. Das Knie. Schon wieder. Und das vier Wochen vor der WM in St. Moritz. Auch der ärztliche Rat, der einem dreieinhalbwöchigen Trainingsverbot gleichkam, vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen. Das Stehaufweiberl war am Boden, aber nur, um sich recht rasch aufzurappeln. Der Rest ist ein glanzvolles Happyend. Mit nur zwei Super-G-Trainings kombiniert sie zu WM-Bronze. „Eine extreme Genugtuung und die vielleicht wertvollste Medaille“, wie die dreifache Teamweltmeisterin (2007, 2013, 2015) und Slalom-Vizeweltmeisterin von 2013 einräumt.

Dass für die Frohnatur aus Filzmoos jedes halb gefüllte Glas halb voll ist, mag ihr in die Wiege gelegt worden sein. Dass ihr um zwei Jahre jüngerer Bruder mit zweieinhalb Jahren an Leukämie erkrankt war (und sich heute bester Gesundheit erfreut), hat den Blick auf das Leben zusätzlich geschärft.

Nicole Hosp erinnert sich nur zu genau, wie die „Kirchi“ in Sestriere mit 16 Jahren ihr erstes Weltcuprennen bestritt – und sogleich Punkte sammelte. 17 Jahre später ist aus der „frechen Rotzpippn“ (O-Ton Hosp) von damals eine „echte Freundin“ geworden. Eine, die ebenso wie die Bichl­bacherin auf die medizinischen Vorzüge eines Selbstgebrannten schwört. Ein Schnapserl in Ehren ...

Was für Kirchgasser die Zukunft bereithält, ist noch offen. Dass sie dem Skisport in irgendeiner Form erhalten bleibt, ist naheliegend. In jedem Fall gilt das für ihre Skifirma Atomic, auf deren Latten sie bereis als Fünfjährige ihr erstes Rennen gewann – das Kindergartenrennen. Am Samstag fährt sie ihr 284. und letztes Weltcuprennen. Mit der Gewissheit, dass „eine unglaubliche Zeit endet und eine tolle neue Zeit beginnt“. Alles andere wäre ja auch gelacht.