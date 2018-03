Lillehammer – Kamil Stoch ist in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Bewerb in Lillehammer eine Klasse für sich gewesen. Der Pole sprang am Montag 139,5 Meter und hängte die Konkurrenz mit 153,3 Punkten deutlich ab. Stefan Kraft landete als Sechster (127,5 m/132,5 Punkte) im Spitzenfeld, es fehlte nicht viel auf den Zweiten Dawid Kubacki (131,5/136,4) sowie den Dritten Robert Johansson (131,0/136,3).

Gregor Schlierenzauer schaffte als Neunter (130,5/131,0) ebenfalls den Sprung unter die Top Ten. Auch Philipp Aschenwald (20./127,0/122,4), Michael Hayböck (31./124,0/117,7) und Clemens Aigner (33./124,0/116,3) qualifizierten sich für den Bewerb, der am Dienstag (17 Uhr/live ORF eins) über die Bühne geht. Das Aus kam hingegen für Daniel Huber, der über Rang 54 (116,0/99,4) nicht hinauskam und damit die Top 50 verpasste.

Das Quali-Ergebnis zählt zur Raw-Air-Wertung, in der Stoch seine Führung auf den Norweger Johansson weiter ausbaute. Auf den Gesamtsieger warten 60.000 Euro. (APA)