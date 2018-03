Aare - Das Kugel-Duell zwischen Tina Weirather und Lara Gut im Super-G dauerte am Donnerstag nur ein paar Tore lang. Dann wählte die Schweizerin eine zu riskante Linie, kassierte einen Schlag und stürzte. Somit stand die 28-jährige Liechensteinerin zum zweiten Mal in Serie als Disziplinensiegerin fest.

Im Rennen selbst hatte Weirather als Sechste mit der Entscheidung nichts zu tun. Die Italienerin Sofia Goggia triumphierte auf verkürzter Strecke vor der Deutschen Viktoria Rebensburg (+ 0,32 Sekunden) und der US-Amerikanerin Lindsey Vonn (+ 0,53).

"Das Größte, das du erreichen kannst"

"Ich habe gewusst, dass ich die Leistung bringen kann, wenn es darauf ankommt. Das beruhigt", sagte Weirather zu ihrer Nervenstärke im Finale. "Eigentlich wollte ich auf Sieg fahren, habe aber dann mitbekommen, dass viele Läuferinnen vor mir Probleme hatten. Ich bin dann doch ein bisschen mit der angezogenen Handbremse gefahren und habe dann im Ziel gewusst, dass es reicht", erzählte die Tochter von Harti Weirather und Hanni Wenzel. Von der Wertigkeit stellt die Liechtensteinerin die Kristallkugel sogar über Super-G-Bronze bei Olympia in Pyeongchang: "Das ist das Größte, das du im Skisport erreichen kannst."



Österreichs Ski-Damen verbuchten drei Top-Ten-Plätze: Anna Veith, Nicole Schmidhofer an ihrem 29. Geburtstag und die Tirolerin Stephanie Venier belegten die Ränge acht bis zehn.

"In der Super-G-Gesamtwertung auf Rang drei, da muss man zufrieden sein", analysierte Veith nach dem Rennen. Mit ihrer niedrigen Startnummer war die Salzburgerin bei schwierigen Sichtbedingungen zu Beginn des Rennens im Nachteil. "Ich bin aber auch zu rund gefahren. Da fehlt mir noch ein bisschen die Sicherheit", gestand die Olympia-Silberne im Super-G von Pyeongchang.

Am Freitag steht in Aare noch der Teambewerb auf dem Programm (16.00 Uhr), ehe die Damen am Wochenende mit einem Slalom (Samstag) und einem Riesentorlauf (Sonntag) die Saison abschließen. (TT.com)