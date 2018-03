Aare - Vincent Kriechmayr entpuppt sich ein Jahr vor der Ski-Weltmeisterschaft als echter Aare-Spezialist: Der Oberösterreicher triumphierte am Donnerstag keine 24 Stunden nach seinem ex-aequo-Abfahrtssieg an der Seite von Matthias Mayer auch im Super-G.

Hinter dem 26-Jährigen belegte der Südtiroler Christof Innerhofer (+ 0,04 Sekunden) Platz zwei. Aksel Lund Svindal (NOR/+ 0,08) und Thomas Dreßen (GER/+ 0,08) teilten sich den dritten Rang. Hannes Reichelt (5.), Christian Walder (9.), Marcel Hirscher (10.), Max Franz (12.) und Mayer (13.) rundeten das mannschaftlich starke ÖSV-Ergebnis ab.

"Ich war die ganze Saison stark, habe aber immer wieder Fehler gemacht. Dass es so ausgeht, damit habe ich nicht gerechnet", gestand Kriechmayr im Ziel. Den verspielten Punkten wollte er gar nicht lange nachtrauern: "Es wäre mehr drinnen gewesen, aber man darf nicht unzufrieden sein. Ich bin immer gesund ins Ziel gekommen, das ist das Wichtigste."



Mit Kjetil Jansrud (6.) hatte auch ein Norweger Grund zum Jubeln. Der 32-Jährige stand bereits vor dem Rennen als Sieger der Disziplinen-Wertung fest und nahm seine dritte Super-G-Kristallkugel in Empfang.

Hirscher testete für die WM

Gesamt-Weltcupsieger Hirscher nutzte den Super-G als Testrennen für die WM im kommenden Jahr. Als Bekenntnis für eine weitere Saison im Ski-Weltcup wollte der Salzburger das nicht verstanden wissen: "Die Entscheidung, ob ich weitermache, fällt erst im Sommer."

Aufgrund starker Windböen im oberen Streckenteil gingen die Läufer vom Riesentorlauf-Start ins Rennen. Die Siegerzeit von 49,47 Sekunden bedeutete den kürzesten Super-G der Weltcup-Geschichte.

Am Freitag steht in Aare noch der Teambewerb auf dem Programm (16.00 Uhr), ehe die Herren am Wochenende mit einem Riesentorlauf (Samstag) und einem Slalom (Sonntag) die Saison abschließen. (pim)