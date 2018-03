Von Alex Gruber

Innsbruck — Noch Minuten nach dem Schlusspfiff tönte es am Freitagabend „Super Haie, super Haie" oder „Wien, wir kommen" durch die volle Tiroler Wasserkraft-Arena. Aufopfernd kämpfende und stark agierende Innsbrucker machten sich selbst und den Fans mit dem ersten Play-off-Sieg über die Vienna Capitals das schönste und auch hochverdiente Geschenk, nachdem man zuvor in der Serie zweimal erst in der Verlängerung verloren hatte.

So groß der Jubel war, genauso groß bleibt der Fokus im Haifischbecken. Dieser sehnsüchtig erwartete Sieg soll kein Strohfeuer bleiben. „Sie haben was zu denken. Vielleicht ist das Momentum jetzt auf unsere Seite gewandert", sprach mit Benni Schennach der „Man of the match". Auf den Rängen ist die Euphorie ohnehin spürbar, ein Fanbus nach Wien ist am Sonntag bummvoll, etliche Pkw dürften dem Sturm auf Wien folgen. Man will die Haie schließlich zum zweiten Sieg in der Serie peitschen, damit es am kommenden Dienstag das dritte Heimspiel mit der Möglichkeit auf den 3:3-Ausgleich gibt.

„Daran glauben wir, das ist unser großer Traum. Meine Jungs haben auch die Fähigkeiten dazu", sprach Headcoach Rob Pallin unmittelbar nach dem Schlusspfiff. Und es ist in jeder Szene augenscheinlich, wie heiß die Haie auf die (vermeintliche) Überheblichkeit des Titelverteidigers sind. So steckte man auch das verletzungsbedingte Fehlen von Angreifer Morten Poulsen im Kollektiv weg.

Am Sonntag gilt es wieder hellwach in die Partie zu starten, um Wiens Nervosität weiter zu schüren. Die Haie haben absolut noch keine Lust auf Urlaub.