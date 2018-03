Aare - Wegen starker Windböen ist der Frauen-Riesentorlauf und damit das letzte Weltcup-Saisonrennen der alpinen Ski-Damen in Aare (Schweden) am Sonntag abgesagt worden. Die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung geht zum dritten Mal in ihrer Karriere nach 2011 und 2012 an die Deutsche Viktoria Rebensburg. Sie hat 92 Zähler Vorsprung auf die Französin Tessa Worley.

Der erste Durchgang des Herren-Slaloms ist für 10.45 Uhr angesetzt, noch gibt es keine Informationen über eine mögliche Absage.