1. Kamil Stoch (POL) 1243 2. Richard Freitag (GER) 990 3. Daniel-Andre Tande (NOR) 925 4. Andreas Wellinger (GER) 813 5. Stefan Kraft (AUT) 741 6. Robert Johansson (NOR) 740 7. Johann Andre Forfang (NOR) 709 8. Dawid Kubacki (POL) 594 9. Andreas Stjernen (NOR) 588 10. Markus Eisenbichler (GER) 557 11. Junshiro Kobayashi (JPN) 506 12. Anders Fannemel (NOR) 431 13. Stefan Hula (POL) 401 14. Piotr Zyla (POL) 399 15. Karl Geiger (GER) 391 Weiter: 23. Michael Hayböck (AUT) 238 26. Manuel Fettner (AUT) 137 28. Daniel Huber (AUT) 105 29. Clemens Aigner (AUT) 99 35. Gregor Schlierenzauer (AUT) 73 37. Manuel Poppinger (AUT) 66 46. Philipp Aschenwald (AUT) 34 49. Florian Altenburger (AUT) 20 57. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 9 65. Clemens Leitner (AUT) 2 71. Markus Schiffner (AUT) 0 . Elias Tollinger (AUT) 0 ~ Nationencup: ~ 1. Norwegen 6317 2. Deutschland 5427 3. Polen 5258 4. Österreich 3324 5. Slowenien 2757 6. Japan 2326 7. Schweiz 951 8. Russland 346 9. Finnland 119 10. Tschechien 95