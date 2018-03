Von Alex Gruber

Wien, Innsbruck – Nach dem 4:3-Heimsieg erwartete die Innsbrucker Haie in der Albert-Schultz-Halle der nächste Tanz auf dem Vulkan. Und der entlud sich nach nur 82 Sekunden in einem giftigen Handgemenge zwischen Kyle Klybertanz und HCI-Angreifer Hunter Bishop, der keinen Millimeter zurückwich. Für beide gab es gleich eine 14-minütige Pause (2+2+10-Strafe). So sollte es im ersten Abschnitt auch weitergehen, 60 Strafminuten (30:30) lassen keine Zweifel offen, wie scharf beide Teams waren.

Chancen? Die gab’s: Sacha Guimond scheiterte zweimal an Capitals-Goalie J.P. Lamoureux, auch Mitch Wahl war nah einem Torerfolg dran. Die Innsbrucker schienen obenauf, fanden sich in den letzten beiden Minuten in Unterzahl, davon 40 Sekunden in einer 3:5-Unterlegenheit wieder. Mit aufopferungsvoller Arbeit und einem starken Patrik Nechvatal im Tor hielten die Haie über insgesamt vier Minuten mit einem Mann weniger (Blain kassierte 2+2) bis zu Beginn des Mitteldrittels aber stand.

Es gab Powerplay um Powerplay, der Knoten wollte einfach nicht platzen. Wahl scheiterte für den HCI an der Stange (24), Nechvatal reagierte einmal mehr glänzend gegen Hartl (30.). Nicht nur die vielen HCI-Fans in Wien benötigten längst Baldrian-Tropfen. Als Andrew Clark den nächsten Hochkaräter für die Tiroler ausließ (38.), war’s schön langsam zum Haareraufen. Nicht für Fabio Schramm, der einen Wehrs-Hammer unhaltbar zur 1:0-Führung (38.) für die Innsbrucker abfälschte. Schon beim Heimsieg hatte das Eigengewächs getroffen.

„Es ist ganz egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir sind vorne und die Mannschaft gewinnt. Die Führung ist ganz wichtig, wir müssen nicht nachlaufen. Hinten gut stehen, vorne die Chancen nutzen, so bringen wir es heim, wir müssen intelligent spielen“, diktierte Schramm im Sky-Interview vor dem Schlussabschnitt.

Im letzten Drittel klopften zunächst die Haie durch Yogan (41.) an, im Gegenzug rettete Nechvatal überragend gegen Pollastrone. Und die Minuten verrannen wie bei einer Sanduhr gegen die Caps, ehe der große Auftritt des Andrew Yogan kam. In technischer Vollendung krönte der Mann aus Florida einen Alleingang mit dem 2:0. Es war sein 29. Saisontreffer und der vierte in der Viertelfinalserie. Stichwort Vertragsverlängerung?

Im Finish drückten der Titelverteidiger klarerweise auf den Anschlusstreffer, Nechvatal musste sich in einer Unterzahl knapp vier Minuten vor Schluss beugen. Es gab noch ein paar bange Momente, ehe die Schlusssirene erklang und der zweite Play-off-Sieg in Serie perfekt war. „Wir schafften es als Team. Wir fahren zurück mit viel Selbstvertrauen. Das ist das, was wir wollten. Jetzt haben wir das sechste Spiel und ein gutes Gefühl. Wir sind glücklich, den Fans die Möglichkeit zu geben für ein weiteres Spiel“, jubelte Yogan.

Morgen will man, wie von Coach Rob Pallin angesagt, vor ausverkauftem Haus auf 3:3 ausgleichen. Gelegenheit zum Abo-Umtausch gibt es am Montag von 17 bis 19 Uhr.