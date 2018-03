Innsbruck – Während die HCI-Fans auf der Heimfahrt aus Wien nach dem 2:1-Auswärtssieg im Bus die Korken knallen ließen, wurd­e vermutlich in der Nacht das Haie-Büro in der Tiroler Wasserkraft-Arena aufgebrochen. „Alles weg, ein Saustall“, verkündete Sekretärin Irmi Niederwieser mit zitternder Stimme, ehe im Beisein von Obmann Günther Hanschitz in den Nachmittagsstunden die Kriminalpolizei anrückte, um die Spuren zu sichern.

„Unser Tresor und der Laptop des Kampfgerichts sind weg“, sagte Hanschitz beim Lokalaugenschein. Ohne Wechselgeld waren auch die Vorbereitungen auf den Viertelfinal-Schlager am Dienstag erschwert, zumal Montagnachmittag der Abo-Umtausch über die Bühne ging. Neben dem Eishockey-Krimi gegen Wien hat diesen Krimi keiner gebraucht. (lex)