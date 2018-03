Innsbruck — Hand aufs Herz: Nach einem 0:3-Rückstand in der Best-of-seven-Serie haben viele am vergangenen Freitag schon den Abgang der Haie in der Tiwag-Arena gewittert. Dann kam der 4:3-Heimsieg. Zwei Tage später stand am Sonntag der nächste Kraftakt bei den Vienna Capitals an. Da feierten sensationell starke Haie einen 2:1-Auswärtssieg und verkürzten in der Serie auf 2:3. Und wie schon Queen-Idol Freddie Mercury sang: „The show must go on."

Und so eine Show haben die Tiroler Eishockey-Fans seit Jahren nicht gesehen. „Ein drittes Heimspiel ist fast wie ein Lottosechser. Alles, was jetzt noch kommt, ist die Zugabe", frohlockt Norbert Ried seitens des Haie-Vorstands, welche Gaudi man mit den Cracks hat. Denn den Druck lässt man nach wie vor auf den Schultern des Titelverteidigers auf Wien liegen.

>> Livestream ab 19 Uhr:

„Wir brauchen nichts zu fürchten, haben keinen Druck und müssen nur unser Bestes geben", unterstreicht Headcoach Rob Pallin und bringt mit inbrünstiger Stimme einen „key factor" (Schlüsselfaktor) aufs Tapet: „Wir müssen wieder das größere Herz zeigen." Im 60. (!) Saisonspiel.

Das Selbstvertrauen ist in der laufenden Serie im Minutentakt gewachsen. Denn wie auch Pallin unaufhörlich erinnert, habe man in fünf Spielen bislang nur ein einziges schlechtes Drittel im ersten Match gespielt. Das kann in jedem einzelnen Match gegen die Caps auch genau eines zu viel sein, weswegen der 51-jährige Amerikaner mit Feuer und Flamme erinnert: „Wir brauchen nicht an Mittwoch denken. Es bleibt eine Ein-Spiel-Serie für uns. Es geht um ein gutes erstes Drittel, um gute erste Minuten. Es dreht sich alles um Dienstag und heißt ,do or die'", weiß Pallin, dass man bei einem Sieg entweder weiterträumen darf oder bei einer Niederlage das Saison­ende hinnehmen muss.

Sieger der Herzen sind die Haie schon. „Wir wollen den Ausgleich in der Serie", unterstreicht der überragende Andrew Yogan, dass das Feue­r im Haifischbecken brennt. Die „big goals" des Amerikaners in Zusammenarbeit mit Andrew Clark und Benni Schenn­ach hat auch Pallin notiert. Genauso wie die Tatsache, dass die Vienna Capitals in den Anfangsminuten des fünften Matchs — Klybertanz ging auf Bishop (der alles nur kein Strafbankkönig ist) los — nur auf Konfrontationskurs waren: „Ich wünsche mir im Play-off erfahrene Referees, die diese Absichten durchschauen", hofft er auf Unparteiische, die den Durchblick behalten.

Ganz egal, was Wiens Meister­coach Serge Aubin („Bei uns kommt sicher kein­e Panik auf") erzählt, sind zumindest leise Zweifel vorhanden, die auch der starke Haie-Keeper Patrik Nechvátal im Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten nährt. „Wir müssen fokussiert bleiben, dürfen nicht in Panik verfallen und müssen kleine Stürme während des Spiels aushalten. Und wir müssen das Haus vor Patrik schützen", nährt Pallin das Pathos: „Die Dinge können sich in einem Herzschlag verändern."

Den nötigen „boost", also Auftrieb, sollen bei der Eishockey-Party des Jahres auch wieder die heimischen Fans verleihen. Damit man den 3:3-Ausgleich feiern kann.