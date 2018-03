Von Alex Gruber

Innsbruck — Es war wie in alten glorreichen Eishockey-Zeiten. Schon der Stau beim Eingang bewies eine Stunde vor Anpfiff, dass die Tiwag-Arena aus allen Nähten platzen wird. „Ich komme mir vor wie früher in der Alpenliga", erinnerte sich ein Kollege, während die Nebelschwaden aufgingen. Das Adrenalin war auf jedem Quadratzentimeter spürbar, das Momentum schien sich nach zwei Siegen in Serie ja auf Seiten der Innsbrucker Haie verlagert zu haben.

Die Hausherren klopften in den Anfangsminuten durch Sacha Guimond, Tyler Spurgeon und Benni Schennach am Gehäuse von Wien-Keeper J.P. Lamoureux auch gleich dreimal erfolglos an. Und die Gäste hatten auf einen defensiveren Modus geschaltet, um mit der ersten nennenswerten Torchance — HCI-Verteidiger Guimond hatte zuvor den Stock verloren — durch Taylor Vause in Führung zu gehen (0:1/5.). Im ersten Powerplay für die Capitals legte Rafael Rotter — Guimond wieder ohne Stock (!) — in sehenswerter Manier das 0:2 nach.

Die Haie hatten auch in der Folge ihre Chancen, in Überzahl zu verkürzen, die Scheibe sprang aber (noch) nicht für die Tiroler, denen die Caps mit ihrer abwartenden Haltung auch den Speed zwischen den Linien nahmen. Heiße Stimmung auf den Rängen, kalte Taktik am Eis.

Kein Team hat in dieser Saison wohl öfter Rückstände gedreht als die Haie. Und das Mitteldrittel begann genau so, wie es beginnen musste: Die Haie nutzten die numerische Überlegenheit nach 39 Sekunden zum Ansschlusstreffer aus — John Lammers brachte die Scheibe scharf vors Tor, Tyler Cuma fälschte sie ins eigene Gehäuse ab. Nur zwei Minuten später stand die Halle endgültig kopf. Hunter Bishop wurde bei einem sehenswerten Alleingang von den Beinen geholt, den fälligen Penalty setzte der 30-jährige Amerikaner bei stehenden Ovationen cool zum 2:2 (24.) in die Maschen.

Danach kam wieder der Titelverteidiger aus Wien, HCI-Keeper Patrik Nechvatal blieb aber gegen Brandon Buck und Kelsey Tessier Sieger. Im Finish des zweiten Abschnitts waren wieder die Haie dran, ließen durch Andrew Yogan, Mitch Wahl und Kevin Wehrs aber sehr gute Gelegenheiten für den erstmaligen Führungstreffer aus.

Wem schlägt die Stunde, wer schießt das dritte Tor? Nervenflattern pur. Nicht bei Andrew Yogan, der in Minute 43 einmal mehr einen ganz wichtigen Treffer und sein bereits fünftes Play-off-Tor in der packenden Serie gegen die Capitals servierte. Die Fans waren endgültig und vollends aus dem Häuschen. Und jetzt wurde es klarerweise auch ein Spiel mit der Zeit, gegen die Uhr, um den richtigen Mix zwischen (dosiertem) Vorwärtsgang und sicherer Defensive zu finden. Wien machte Druck, Nechvatal ließ sich im Zusammenspiel mit seinen Vorderleuten aber nicht überrumpeln. Nach zahlreichen Glanztaten des Tschechen traf Tessier in Überzahl aber dennoch zum 3:3-Ausgleich. Und nur 36 Sekunden später nutzte Ex-Hai Nödl die müden Innsbrucker Beine zum 3:4 aus. Der Schock saß tief, plötzlich war es mucksmäuschenstill.

Es ging nichts mehr, stattdessen traf Vause noch zum 3:5 und mitten ins Tiroler Herz, das die ganze Saison und Serie tapfer schlug.