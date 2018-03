Wie geht es Ihnen einen Tag nach der unglücklichen 3:5-Heimniederlage gegen die Vienna Capitals vor ausverkauftem Haus?

Rob Pallin: Die Fans, und dafür vielen Dank, waren unglaublich. Ich glaube aber immer noch nicht so recht daran, dass die Saison vorbei ist. Es ist irgendwie unrealistisch. Es war ein plötzlicher Tod, wir hatten das Momentum (3:2-Führung) auf unserer Seite. (fängt minutenlang an zu analysieren)

Was ist im Finish des letzten Spiels passiert?

Pallin: Wir haben eine unnötige Strafe kassiert und waren fünf Minuten nicht ganz da. Müde waren ja beide Teams. Wir haben die Serie sehr unglücklich in Spiel Nummer zwei und drei (beide nach Verlängerung, Anm.) verloren. Manchmal ist es aber nicht das Tor am Ende des Regenbogens, sondern die Reise dorthin, die man letztlich anschauen muss.

Was hat dann doch den Unterschied für den Titelverteidiger aus Wien gemacht?

Pallin: Ein paar Schlüsselparaden von Goalie Lamoureux und wir haben zu viele Torchancen ausgelassen. Sie waren effektiver.

Nach starkem Grunddurchgang, der mit Punkterekord (71) abgeschlossen wurde, wurde zwischenzeitlich von einigen sogar vom Titel geträumt. War das unrealistisch?

Pallin: Nein. Wir waren ganz knapp auf einen Zentimeter an einem Team dran, das die letzten beiden Jahre die Liga dominiert hat. Alles war in dieser Saison möglich. Und wir sind in den letzten zwei Jahren im Klub gemeinsam einen langen Weg gegangen.

... der wie weitergehen soll?

Pallin: Wir haben Dinge verändert und müssen weiter Dinge verändern, dürfen nicht stehen bleiben und in einen alten Modus verfallen. Ein Dank hier auch an Basti Eisank, der mich mit wertvollen Spielerprofilen versorgt. Ich denke beispielsweise daran, dass man den Cracks einen Bonus für die Qualifikation für die Top sechs und dann in der Pick-Round für die Top vier jeweils zur Hälfte auszahlen könnte. Weil dann bleibt die Spannung in der Pick-Round noch mehr aufrecht.

Sie haben in beiden Jahren als Innsbrucker Headcoach bislang ein goldenes Händchen bei der Auswahl der Legionäre bewiesen und für neue Euphorie gesorgt. Wie stolz macht Sie das?

Pallin: Ich bin stolz. Aber ich denke gerade daran, dass wir immer noch spielen würden, hätten wir nicht den ein oder anderen Fehler gemacht.

Das Team soll großteils so beisammen bleiben?

Pallin: Wir werden unser Bestes versuchen, um einen Großteil der Mannschaft zu halten. Klar ist, dass Spieler wie Wahl oder Yogan Angebote halten. Aber Wahl will bleiben, weil er die Atmosphäre im und rund ums Team mag. Was diesen Platz hier so großartig macht, sind die Menschen. Wenn ein Spieler zuerst die Berge lobt, kommt das bei mir negativ an. Es geht um die Menschen, die Berge und der Schnee sind der Bonus.

Apropos Menschen. Ein goldener Handgriff in dieser Saison war, Mitch Wahl in Linie drei zu setzen. Sie beweisen viel Leadership.

Pallin: Ich versuche gute Spieler auszuwählen. Denn die Cracks steigen in den Bus und gewinnen das Spiel. Ich versuche jeden Tag als guter Leader und harter Arbeiter da zu sein. Meine Philosophie lautet: Zuerst kommen deine Teamkollegen, dann kommt man erst selbst. Das sehe ich auch zuhause mit meiner Frau und den Kindern so.

Gab’s ein absolutes Saisonhighlight? Pallin: Es freut einen Trainer zu wissen, dass das Team bei einem 0:3-Rückstand, auch auswärts, stets an eine Wende glaubt. Play-off-Spiel vier und fünf waren super. In erster Linie freue ich mich über zufriedene Jungs, die alles geben: Spurgeon hat die letzten zwei Spiele mit gebrochener Rippe gespielt, Poulsen das letzte mit halbem Knie (Innenbandverletzung, Anm.). Wir haben alles versucht, ein siebtes Spiel zu bekommen. Das macht mich stolz.

Das Gespräch führte Alex Gruber