Skifliegen

Gregor Schlierenzauer: „Dieses Gefühl bleibt ein Leben lang“

In der Qualifikation für das Skifliegen in Planica flog Gregor Schlierenzauer auf 253,5 Meter. Der Fulpmer hätte damit den Weltrekord von Stefan Kraft egalisiert, wenn der 28-Jährige nach der Landung nicht mit den Händen in den Schnee gegriffen hätte.