Tjumen – Wie der Salzburger Marcel Hirscher bei den alpinen Ski-Herren hat Biathlet Martin Fourcade nach Fixierung seines siebenten Gesamtsieges in Folge am vorletzten Tag der Weltcup-Saison noch einmal zugeschlagen. Der Franzose gewann am Samstag in Tjumen in Russland die Verfolgung durch einen Start-Ziel-Sieg und 47,9 Sekunden vor dem Norweger Johann-Thignes Bö. Der Salzburger Simon Eder wurde Achter.

Der mit einem aus seinem Sprint-Sieg resultierenden Bonus von 33,2 Sek. in die Konkurrenz gegangene Fourcade zog an der Spitze einsam seine Kreise. Seinen einzigen Fehlschuss leistete sich der 29-Jährige bei mehr als einer Minute Vorsprung beim letzten der vier Schießen. Trotz Strafrunde lief er locker zu seinem neunten Saisonsieg sowie seinem 70. im Weltcup. Den Verfolgungs-Weltcup entschied Fourcade 32 Punkte vor J. T. Bö vor sich, Eder belegte als bester Österreicher Rang neun.

Verdacht auf Bronchitis bei Landertinger

Das war er mit Abstand auch im Samstag-Rennen. Von Rang 27 aus bot der 35-Jährige eine starke Leistung, nur ein Schießfehler brachte ihn noch in die Top Ten (+2:11,4). Für ihn und Julian Eberhard wartet am Sonntag (14.00 Uhr, live ORF eins) über 15 km mit Massenstart der letzte internationale Saison-Einsatz. Eberhard verpatzte die Verfolgung von Platz 15 aus gestartet, er wurde nach acht Schießfehlern lediglich 33. (+4:10,5). Daniel Mesotitsch (4/5:39,1) und Felix Leitner (8/6:03,9) wurden 43. bzw. 48.

Während der Südtiroler Lukas Hofer als einziger in den Top Ten ohne Schussfehler blieb und dafür mit Endrang drei belohnt wurde (+1:08,4 Min.), hatte Dominik Landertinger auf einen Start verzichtet. Der 30-jährige Tiroler entschied nach dem Aufwärmen wegen eines starken Hustenreizes nicht anzutreten. Es bestand Verdacht auf eine Bronchitis-Erkrankung. (APA)