Schonach — Bernhard Gruber hat am Samstag im vorletzten Weltcup-Saisonbewerb der Nordischen Kombinierer in Schonach den Sprung aufs Podest geschafft. Der nach dem Springen auf Rang zehn gelegene Salzburger zeigte eine starke Laufleistung und beendete das Rennen schlussendlich auf Rang drei. Den Sieg sicherte sich der Japaner Aktio Watabe vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber.

Mario Seidl verpasste als zweitbester Österreicher nur knapp das Podest und wurde Vierter. Wilhelm Denifl gelang als Neunter ebenfalls ein Top-Ten-Platz. Lukas Greiderer wurde Zwölfter und Franz-Josef Rehrl 14. Der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Klapfer kam über Platz 23 nicht hinaus. (APA)

Nordische Kombination in Schonach

1. Akito Watabe (JPN) 26:07,2 Minuten (11. Springen/3. Langlauf) - 2. Jarl Magnus Riiber (NOR) +6,3 Sekunden (1./20.) - 3. Bernhard Gruber (AUT) 8,5 (10./4.) - 4. Mario Seidl (AUT) 18,6 (3./12.) - 5. Jörgen Graabak (NOR) 38,6 (24./5.) - 6. IIkka Herola (FIN) 39,0 (27./2.) - 7. Fabian Rießle (GER) 50,7 (14./8.) - 8. Espen Andersen (NOR) 51,5 (13./11.) - 9. Wilhelm Denifl (AUT) 52,8 (7./18.) - 10. Vinzenz Geiger (GER) 1:06,0 Min. (21./15.).

Weiter: 12. Lukas Greiderer 1:11,19 (30./7.) - 14. Franz-Josef Rehrl 1:20,4 (4./31.) - 23. Lukas Klapfer 1:49,3 (18./29.) - 24. Martin Fritz (alle AUT) 1:52,0 (25./23.)

Gesamt-Weltcup (nach 21 von 22 Bewerben): 1. Watabe 1.395 Punkte * - 2. Jan Schmid (NOR) 1.093 - 3. Rießle 1.027 - 4. Johannes Rydzek (GER) 835 - 5. Graabak 780 - 6. Eero Hirvonen (FIN) 719 - 7. Eric Frenzel (GER) 602.

Weiter: 10. Seidl 470 - 13. Denifl 437 - 14. Klapfer 416 - 17. Greiderer 281 - 18. Rehrl 260 - 27. Gruber 187 - 39. Fritz 72

Nationencup: 1. Norwegen 4.835 - 2. Deutschland 4.779 - 3. Österreich 2.791