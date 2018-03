Innsbruck — Patrik Nechvatal zieht es zurück in die Heimat. Wie der HC Innsbruck am Montag mitteilte, wird der 25-jährige Torhüter kommende Saison wieder bei Liga-Konkurrent Znojmo zwischen den Pfosten stehen. „Wir möchten uns an dieser Stelle für alles bei unserer Nummer sieben bedanken und freuen uns auf ein Wiedersehen", schrieben die Haie auf ihrer Facebook-Seite.

Nechvatal war erst im vergangenen Sommer von Tschechien in die Tiroler Landeshauptstadt übersiedelt. Für den HC Innsbruck absolvierte der Keeper in der abgelaufenen Saison 35 Partien im Grunddurchgang und sechs in den Play-offs. (TT.com)