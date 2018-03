Von Benjamin Kiechl

Absam – Auf der Rückfahrt von Schonach im Schwarzwald nach Tirol ist Lukas Greiderer im Teambus sitzend kurz eingenickt. Als der ÖSV-Kombinierer wieder aufwachte, rieb er sich die Augen und wusste selbst nicht genau, wie ihm geschah: Zum Weltcup-Finale am Sonntag hatte er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Rang fünf war sein bestes Karriere-Resultat im Weltcup. „Und der Platz im Nationalteam ist damit auch fix!“, freute sich der 24-Jährige im Stillen. Nachdem er im Kampf um ein Olympia-Ticket gegen Franz-Josef Rehrl den Kürzeren gezogen hatte, lief es im letzten Saisonabschnitt mit drei Top-Ten-Plätzen (Hakuba, Lahti, Schonach) blendend.

Der Absamer ist kein Mann großer Emotionen, in der Ruh­e liegt die Kraft. „Es taugt mir voll, dass es am Ende so bergauf gegangen ist. Jetzt bin ich aber froh, dass die lange Saison vorbei ist.“ Gemeinsam mit Teamkollegen geht es im April noch auf Trainingslager in den Norden Finnlands. Es gilt bei Materialtests Erkenntnisse für die kommende Saison zu sammeln.

Die Nordische Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld rückt auch für den Zoll-Sportler immer mehr in den Fokus. Anders als beim Inzinger David Pommer (derzeit verletzt) und seinem Absamer Vereinskollegen Fabian Steindl (Karriereende) läuft bei ihm die Vorbereitung auf das Karriere-Highlight wie geschmiert. „Klar ist es mein großes Ziel, in Seefeld dabei zu sein. Aber man kann es nicht erzwingen.“ Damit seine Chancen steigen, hat er eine Umstellung geplant: „Ich will mich im Sommer im Skispringen verbessern.“

Als Belohnung nach der erfolgreichen Saison freut er sich nun auf einen Urlaub mit Freundin Anna: „Uns zieht es nach Amerika.“