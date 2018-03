Mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Colorado Avalanche hat sich Neuling Vegas Golden Knights am Montag (Ortszeit) vorzeitig die Play-off-Teilnahme gesichert. Der sofortige Einzug in die K.o.-Phase der NHL war seit der großen Ligaexpansion 1967/68 keinem neuen Team mehr gelungen.

In der Eastern Conference bleibt der Kampf um den letzten Play-off-Platz spannend. Im Rennen um die Wild Cards haben derzeit noch die New Jersey Devils mit Michael Grabner die Nase vorn. Sie liegen allerdings nur noch knapp vor den Florida Panthers, die dank eines 3:0-Sieges bei den New York Islanders bis auf einen Punkt an die Devils heranrückten. (APA)

NHL-Ergebnisse: New York Islanders - Florida Panthers 0:3, Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 3:4 n.P., Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 4:1, Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 2:3, Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 4:1, New York Rangers - Washington Capitals 2:4, Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 4:2, Tampa Bay Lightning - Arizona Coyotes 1:4, Los Angeles Kings - Calgary Flames 3:0